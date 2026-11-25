La apuesta por el deporte, la recreación y la seguridad ciudadana en Cali avanza con resultados concretos tanto en los barrios como en los grandes escenarios. Bajo el liderazgo de la Secretaría del Deporte y la Recreación, la administración distrital ha logrado intervenir más de 170 escenarios deportivos comunitarios en comunas y corregimientos, al tiempo que impulsa la modernización tecnológica del Estadio Olímpico Pascual Guerrero y consolida programas gratuitos de integración familiar.

Así lo dio a conocer Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación de Cali, quien destacó el impacto social y territorial de estas acciones para mejorar la calidad de vida y fortalecer el sentido de pertenencia de los caleños.



Modernización y seguridad tecnológica en el Pascual Guerrero

Como parte del compromiso por ofrecer un espectáculo deportivo moderno y seguro, la Secretaría del Deporte ha venido ejecutando un plan de actualización tecnológica en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Actualmente, el escenario cuenta con un sistema de vigilancia con cámaras desplegadas en la totalidad de sus tribunas y recibe mantenimiento permanente para garantizar óptimas condiciones de operación.

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De manera paralela, la dependencia ha venido articulando esfuerzos interinstitucionales, incluyendo un trabajo conjunto con el América de Cali, para adelantar pruebas piloto de autenticación biométrica orientadas a modernizar y agilizar el ingreso de los aficionados.

"Nosotros tenemos dentro del estadio una capacidad también a nivel tecnológica en el manejo de las cámaras; tenemos cámaras en todas las tribunas. Esa modernización tecnológica la tenemos implementada en el estadio hace algún tiempo y buscamos que pudiéramos tener un sistema de información tecnológico, sobre todo en el ingreso de los hinchas, que permita garantizar la seguridad de los mismos como tal", explicó Camacho.



Más de 170 escenarios comunitarios al servicio de los barrios

En el ámbito barrial, la gestión registra un avance significativo sobre el inventario de 562 escenarios deportivos comunitarios que tiene la capital vallecaucana. A la fecha, más de 170 canchas y espacios recreativos ya han sido objeto de obras de mejoramiento y adecuación para el disfrute de niños, jóvenes y adultos.



Para el secretario Camacho, la recuperación de estos lugares cumple un doble propósito: impulsar el talento deportivo local y consolidar redes de apoyo vecinal en los territorios.

"Son lugares donde nace un deportista, donde nace un futuro campeón, pero además son los puntos de encuentro de personas o familias, de amigos, que generan también ese bienestar colectivo y que nos ayudan a promover el deporte y los buenos hábitos dentro de la ciudad", resaltó el funcionario.



Recreación gratuita: salud mental e integración familiar

La renovación física de los espacios se complementa con programas descentralizados como el Festival de la Familia, una iniciativa gratuita que lleva jornadas de actividad física, deporte y dinámicas pedagógicas a sectores populares donde muchas familias no cuentan con recursos económicos para acceder a opciones privadas de esparcimiento.

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El titular de la cartera subrayó que estos encuentros gratuitos desempeñan un papel fundamental en el equilibrio emocional y la convivencia ciudadana.

"Para la ciudad es muy importante estos espacios gratuitos porque, además de ello y sobre todo después de lo que vivimos el 10 de agosto, son lugares donde aportamos al bienestar y a la salud mental de los ciudadanos", afirmó Camacho.

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Finalmente, el secretario enfatizó que llevar esta oferta de manera itinerante por distintos sectores permite fortalecer el tejido social y la identidad urbana, e invitó a la ciudadanía a consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría del Deporte para conocer la programación de las próximas jornadas en cada comuna.

"Esto está permitiendo a todos los caleños reconocer la ciudad, porque lo hacemos descentralizados. Eso ayuda también territorialmente a que la gente se identifique y tenga el sentido de pertenencia de la ciudad", concluyó.