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¿Hay riesgos en el estadio Pascual Guerrero de Cali? Secretaría del Deporte responde a las denuncias

En grabaciones, aficionados expresaron su preocupación por la estabilidad de algunas zonas del escenario deportivo y advirtieron sobre los riesgos que podrían representar estas condiciones cuando las tribunas reciben una alta concentración de público.

Estadio Olimpico Pascual Guerrero (1).jpg
Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.
Foto: Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Las denuncias sobre el estado de algunas tribunas del estadio Pascual Guerrero, en Cali, comenzaron a circular en redes sociales luego del partido disputado el domingo 11 de octubre entre América de Cali e Independiente Medellín.

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En varias grabaciones, los aficionados expresaron su preocupación por la estabilidad de algunas zonas del escenario deportivo y adviertieron sobre los riesgos que podrían representar estas condiciones cuando las tribunas reciben una alta concentración de público.

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Frente a estas denuncias, el secretario del Deporte de Cali, Alexander Camacho, aseguró que, desde que se tuvo conocimiento de las fallas, la Administración Distrital adelanta las acciones correspondientes para atender las afectaciones. El funcionario sostuvo que el estadio se encuentra en óptimas condiciones, mientras avanzan los trabajos de reparación.

"Desde la Secretaría de Deporte, nos propusimos atender de manera inmediata los efectos del sismo, especialmente para garantizar el funcionamiento del estadio. Para ello, identificamos las principales afectaciones, entre las que se destacan daños en la mampostería de la tribuna occidental, algunas grietas de consideración y escalones sueltos. Por esta razón, desde la primera semana iniciamos las acciones correspondientes para atender estas situaciones", expresó Camacho.

El secretario también señaló que las intervenciones continúan de cara a los eventos deportivos y conciertos programados para los próximos días y meses, con el propósito de mantener el escenario en condiciones adecuadas para recibir a los asistentes.

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