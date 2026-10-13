Cali realizará inspecciones visuales con drones a edificios que quedaron inestables por el terremoto

Avanza el proceso de estabilización de Cali, dos meses después del terremoto y en el marco de este, se siguen adelantando las revisiones de más de 14.000 edificaciones que han reportado algún tipo de afectación después de esta emergencia.

Para acelerar estas verificaciones, la ciudad recibirá este martes seis drones con tecnología avanzada, que permitirá observar estructuras inestables, acceder a zonas peligrosas, sin poner en riesgo la vida de técnicos, expertos o rescatistas.

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"Se ha estado haciendo pruebas, trabajando en todo lo que tiene que ver con búsqueda y rescate dentro de estructuras colapsadas o espacios confinados en sitios cerrados y se ha desarrollado todo un proceso de capacitación en la Escuela Interamericana de Bomberos en condiciones controladas, para poder hacer y desarrollar todas esas habilidades que se están buscando", explicó el sargento Luis Alfredo Jordán, es el coordinador de emergencias de los Bomberos de Cali.

Esta tecnología llega a la ciudad por medio de la cooperación internacional, gracias a la donación de la organización Aid For Life, y la empresa canadiense GlobalMedic. El uso de estos drones no solo facilitará el proceso de reconstrucción de la capital vallecaucana sino también atender otro tipo de emergencias en la ciudad.



"Va a ser muy útil para investigación de incendios, para entrar a sitios donde normalmente no podemos ingresar por el riesgo que tiene, para revisar algunos puntos que son de difícil acceso, por ejemplo que tienen cobertura arbórea, etcétera. Su principal uso va a ser dentro de estructuras, pero puede usarse también por fuera sin ningún problema", aseguró el sargento Jordán.

Durante toda esta semana, los equipos de rescate de la secretaría Distrital de Gestión del Riesgo, los Bomberos de Cali y la Cruz Roja Valle recibirán la capacitación por parte de tres pilotos de drones canadienses, para hacer las pruebas correspondientes de esta tecnología y así poderla poner en funcionamiento lo antes posible al servicio de la reconstrucción de Cali.