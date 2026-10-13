En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Eva Ferrer
Matador
Protesta en Colombia
Bombardeo en Catatumbo
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cali realizará inspecciones visuales con drones a edificios que quedaron inestables por el terremoto

Cali realizará inspecciones visuales con drones a edificios que quedaron inestables por el terremoto

Durante toda esta semana, los equipos de rescate de la ciudad recibirán capacitación por parte de tres pilotos de drones canadienses, para aprender el manejo de esta tecnología.

Inspección con drones a edificios en Cali.
Alcaldía de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Avanza el proceso de estabilización de Cali, dos meses después del terremoto y en el marco de este, se siguen adelantando las revisiones de más de 14.000 edificaciones que han reportado algún tipo de afectación después de esta emergencia.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Para acelerar estas verificaciones, la ciudad recibirá este martes seis drones con tecnología avanzada, que permitirá observar estructuras inestables, acceder a zonas peligrosas, sin poner en riesgo la vida de técnicos, expertos o rescatistas.

Últimas noticias

Estadio Olimpico Pascual Guerrero (1).jpg
Pacífico

¿Hay riesgos en el estadio Pascual Guerrero de Cali? Secretaría del Deporte responde a las denuncias

Marcha docentes Bucaramanga.jpg
Pacífico

Marchas en Cali: alcalde garantiza libre protesta y advierte respuesta contundente contra vandalismo

Publicidad

"Se ha estado haciendo pruebas, trabajando en todo lo que tiene que ver con búsqueda y rescate dentro de estructuras colapsadas o espacios confinados en sitios cerrados y se ha desarrollado todo un proceso de capacitación en la Escuela Interamericana de Bomberos en condiciones controladas, para poder hacer y desarrollar todas esas habilidades que se están buscando", explicó el sargento Luis Alfredo Jordán, es el coordinador de emergencias de los Bomberos de Cali.

Esta tecnología llega a la ciudad por medio de la cooperación internacional, gracias a la donación de la organización Aid For Life, y la empresa canadiense GlobalMedic. El uso de estos drones no solo facilitará el proceso de reconstrucción de la capital vallecaucana sino también atender otro tipo de emergencias en la ciudad.

"Va a ser muy útil para investigación de incendios, para entrar a sitios donde normalmente no podemos ingresar por el riesgo que tiene, para revisar algunos puntos que son de difícil acceso, por ejemplo que tienen cobertura arbórea, etcétera. Su principal uso va a ser dentro de estructuras, pero puede usarse también por fuera sin ningún problema", aseguró el sargento Jordán.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Durante toda esta semana, los equipos de rescate de la secretaría Distrital de Gestión del Riesgo, los Bomberos de Cali y la Cruz Roja Valle recibirán la capacitación por parte de tres pilotos de drones canadienses, para hacer las pruebas correspondientes de esta tecnología y así poderla poner en funcionamiento lo antes posible al servicio de la reconstrucción de Cali.

Relacionados

Noticias de hoy

Cali

Terremoto hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad