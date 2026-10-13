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Marchas en Cali: alcalde garantiza libre protesta y advierte respuesta contundente contra vandalismo

Más de 600 uniformados estarán disponibles en el departamento y se puso en marcha un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de posibles situaciones durante las manifestaciones.

Marcha docentes Bucaramanga.jpg
Marcha, referencia.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

La convocatoria está prevista para las 9:00 de la mañana de este miercoles 14 de octubre, en la plazoleta Jairo Varela , punto donde se reunirán miembros de centrales obreras , maestros y representantes de organizaciones políticas para expresar sus inconformidades .

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Wilson Saénz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que la jornada busca defender los derechos laborales, exigir garantías en la prestación de los servicios de salud y reclamar medidas que protejan la educación. Según el dirigente sindical, estas son algunas de las principales preocupaciones de las organizaciones convocantes frente a las primeras decisiones del presidente Abelardo de La Espriella .

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"Vamos a marchar porque se pretende retroceder en derechos que ya tiene la población, entre ellos, en el sector laboral, restringir y penalizar la movilización social. Además, está el tema de la construcción de una paz real. Esta protesta social será de forma pacífica" dijo Saénz.

Desde la Alcaldía, el mensaje es de respeto a la protesta, pero también de advertencia frente a posibles hechos de violencia.

"Siempre, en Cali, nuestra posición será garantizar los derechos de los ciudadanos a la libre protesta. Este es uno de los derechos que tenemos los colombianos, y nos aseguramos de que quienes quieran marchar de forma pacífica lo puedan hacer. Eso sí, si hay actos de violencia, vandalismo de cualquier tipo o bloqueos, nuestra respuesta será rápida y contundente", afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Éder.

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Seguridad en Cali para marchas del 14 de octubre

Ante la jornada, las autoridades preparan un amplio despliegue de seguridad para acompañar las concentraciones y prevenir alteraciones del orden público. Más de 600 uniformados estarán disponibles en el departamento y se puso en marcha un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de posibles situaciones durante las manifestaciones.

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Cali no será el único punto de concentración en el Valle del Cauca, en municipios como Buga, Tuluá y Palmira también se esperan movilizaciones.

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