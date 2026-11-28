La inseguridad continúa generando preocupación en la vía Panamericana, donde transportadores, conductores y comunidades del suroccidente colombiano se enfrentan a nuevos hechos delictivos que ponen en riesgo la movilidad y la tranquilidad de quienes transitan por este importante corredor vial.

El más reciente episodio se presentó en el tramo entre Remolino y Mojarras, en límites de los departamentos del Cauca y Nariño, donde, de acuerdo con versiones preliminares, varios hombres fuertemente armados habrían interceptado diferentes vehículos para cometer un asalto masivo.

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Durante el hecho, los delincuentes, al parecer, hurtaron camionetas de alta gama y un vehículo de carga. En medio del atraco, una persona que habría intentado impedir el robo fue atacada con arma de fuego, recibiendo varios impactos de bala, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Este nuevo caso se suma a otros episodios de inseguridad registrados en diferentes sectores de la vía Panamericana, aumentando la zozobra entre los gremios transportadores, viajeros y conductores particulares.



Ante este panorama, la comunidad solicitó urgentemente fortalecer las medidas de seguridad y los controles de las autoridades para garantizar la protección de quienes transitan por uno de los corredores viales más importantes del suroccidente colombiano.