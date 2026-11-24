Momentos de tensión se registraron en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán, tras un ataque con explosivos contra tropas del Ejército Nacional, en el sector del peaje de Mondomo, jurisdicción del municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, la acción armada se estaría ejecutando mediante el lanzamiento de morteros artesanales desde drones contra los uniformados que permanecen en este corredor vial.

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"En nombre del sector productivo se permite rechazar lo ocurrido a las 4:30 p.m. del día martes, se presentan hostigamientos en la vereda Cachimbal en el peaje de Mondomo en Santander de Quilichao. Esto afecta notoriamente a las comunidades aledañas al sector productivo, esto ha generado temor en la población y afecta notoriamente las actividades comerciales y económicas de las personas y de la zona y del departamento del Cauca que utilizan este corredor vial.", dijo Julian Torres Sarria, director Ejecutivo del Comite Intergremial y Empresarial del Cauca.

La situación obligó al cierre de la carretera, por lo que se encuentra suspendido el tránsito vehicular en este importante eje de comunicación entre el Valle del Cauca y el departamento del Cauca.



"Queremos hacer un llamado importante al gobierno nacional, al presidente de la república, al gobierno departamental para que cobijen a nuestra fuerza pública con mejor tecnología, con mejores condiciones operativas para rechazar contundentemente estas acciones criminales que se han venido incrementando a lo largo de los últimos meses", manifestó Torres.

El hecho genera afectaciones para los conductores y transportadores que se movilizan por este corredor. Se espera que las autoridades entreguen un balance de lo ocurrido y confirmen si hay militares lesionados o daños en la infraestructura.

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Entretanto, se recomienda a los viajeros evitar desplazamientos por este tramo mientras se atiende la situación.