En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este 25 de noviembre, la Personería de Cali encendió las alarmas por el incremento de los homicidios de mujeres en la ciudad. Según las cifras entregadas por el organismo, entre enero y octubre de este año se registraron 76 casos, frente a los 58 reportados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento del 31 %.

La entidad también llamó la atención sobre la violencia intrafamiliar, especialmente aquella ejercida por parejas o exparejas sentimentales. De acuerdo con el personero de Cali, Gerardo Mendoza, las mujeres entre los 29 y 44 años concentran el 41 % de las víctimas de este tipo de violencia, mientras que el grupo entre los 18 y 28 años representa el 27 %.

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"Nos preocupa profundamente que en Cali, los homicidios contra las mujeres hayan aumentado, un 31% 76 mujeres fueron asesinados frente a 58 el mismo periodo del 2025, en el Marco del día internacional de eliminación contra la violencia a la Mujer, hacemos un llamado urgente a las autoridades distritales para fortalecer las estrategias de prevención y garantizar la efectividad de la ruta de atención" dijo Mendoza.

Según cifras de la Policía Nacional, los barrios Manuela Beltrán, en la comuna 14, y Mojica, en la comuna 15, figuran entre los sectores con mayor número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.



En medio de este panorama, Cali también tendrá actividades para promover la prevención de las violencias y el derecho de las mujeres a movilizarse de manera segura por la ciudad. Precisamente, este martes 25 de noviembre se realizará un bicipaseo conmemorativo que partirá desde la Plaza de Caicedo y llegará hasta el barrio Obrero.|