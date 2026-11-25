Un ataque con dron contra una iglesia ubicada en inmediaciones del puesto de Policía del corregimiento El Carmen, zona rural de Dagua, Valle del Cauca, fue reportado por el Departamento de Policía Valle. De acuerdo con la información preliminar, un artefacto explosivo fue lanzado mediante una aeronave remotamente tripulada y habría estado dirigido contra las instalaciones religiosas. Las autoridades indicaron que el hecho no dejó personas lesionadas ni ocasionó afectaciones considerables a la infraestructura.

Tras conocer el ataque, la Policía Nacional activó los protocolos de seguridad y defensa de instalaciones, además de coordinar acciones con el Ejército Nacional para fortalecer la presencia de la fuerza pública en este sector del departamento. Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para atender la situación y reforzar la seguridad en la zona rural de Dagua.

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A través de un pronunciamiento, la institución rechazó este tipo de acciones violentas que ponen en riesgo la vida de la población civil y reiteró que mantendrá los operativos coordinados con otras autoridades para preservar el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes del Valle del Cauca.

Un ataque con drones contra la subestación de Policía del corregimiento El Carmen, en zona rural de Dagua, Valle, dejó daños en la infraestructura de la iglesia del sector. #VocesySonidos pic.twitter.com/KxYBIK7tKx — BLU Pacífico (@BLUPacifico) November 25, 2026

El ataque generó alarma entre los habitantes del corregimiento El Carmen, quienes, ante el temor de quedar en medio de nuevos hechos violentos, optaron por resguardarse en sus viviendas y evitar salir a las calles. La comunidad recordó que en anteriores episodios de violencia también se han vivido momentos de tensión, por lo que este nuevo ataque con explosivos aumenta la preocupación por la seguridad y la tranquilidad de las familias que residen en esta zona rural de Dagua.