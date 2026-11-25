Es incierto el futuro de la Feria Taurina de Cali, debido a una decisión del Gobierno nacional que modifica las condiciones para poder realizarlas como normalmente se hace. Por esta razón, sus organizadores están pidiendo respuestas claras, que les de luz verde.

Los socios de Toro Vive, empresa que organiza las corridas en la Arena Cañaveralejo, aseguran que frenarlas afectaría gran parte de la economía de la ciudad, principalmente en materia de empleos.

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"Nuestra posición es, vamos a tener toros en la medida que se pueda. Esta incertidumbre, nos afecta y afecta a la ciudad, afecta al sector, son 1.700 empleos que se van a afectar aquí. Dependemos puntualmente de la voluntad del Consejo de Estado de revisar y que ojalá el Ministerio de Cultura y el Medio Ambiente sean capaces de ese decreto en borrador que publicaron, volverlo a echar para adelante.

Porque ese nos permitía seguir con las tradiciones, por lo menos hasta el 2027, como bien lo planteó la ley. Si a nosotros el 15 o 20 de diciembre nos dicen que se puede hacer, lo tenemos estructuradísimo, el inmueble está allí ya habilitado, los tiempos los hay.", señaló Alejo Valencia, socio de Toro Vive.



Por su parte, Miguel Yusti, miembro de la junta directiva de la Plaza de Toros, aseguró que las condiciones y preparativos en la plaza están listos para la realización de la Feria a finales del mes de diciembre como tradicionalmente se hace, depende de la empresa taurina seguir adelante con la programación.

¿Por qué está en riesgo la Feria Taurina en Cali?

"Lo cierto es que en este momento no hay condiciones objetivas, queda muy poco tiempo, esperamos la decisión y las reflexiones que la empresa taurina Toro vive tenga que hacer. La plaza como tal tiene toda la disposición física, tiene toda la disposición operacional para que se hagan uno o dos festejos", aseguró Yusti.

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Se está a la espera de una respuesta del Gobierno nacional para definir si la Feria Taurina en Cali sigue adelante o no, si se logra, se reduciría a tres festejos y no los cinco como se hacía tradicionalmente.

Por su parte, grupos animalistas celebran la posibilidad de que esta práctica no se realice en la cuidad, asegurando que la muerte de los toros no puede convertirse en un espectáculo.

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"Después de 69 años de realización de corridas de toros en Cali, es muy probable que este año, antes de que sean prohibidas definitivamente en el país, no se lleven a cabo en la ciudad. Por fin podremos celebrar que desde este fin de año se termine esta cruel práctica, ya que en julio de 2027 entraría en vigor la ley 'No Más Olé'. Esto es un gran triunfo para los animalistas y un respiro para los animales", señaló Patricia Dossman, de Conexión Animal.