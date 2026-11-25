La Sociedad de Activos Especiales (SAE) adjudicó 24 inmuebles urbanos a la Alcaldía de Cali para atender a las familias que resultaron damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las propiedades deberán ser recibidas por la Administración Distrital antes del próximo 20 de diciembre y posteriormente serán destinadas a los hogares afectados por la emergencia.

La adjudicación quedó establecida mediante la Resolución 1247 de 2026, expedida en septiembre, luego de un proceso de revisión técnica, jurídica y administrativa de los bienes que se encuentran bajo la administración de esta entidad. La medida busca poner estos inmuebles al servicio de las familias que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas por las afectaciones estructurales ocasionadas por el movimiento sísmico.

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"En Colombia, cada recurso disponible del Estado debe evaluarse para ayudar a la gente y para construir país. Por eso en la SAE aprobamos la destinación provisional de 24 inmuebles urbanos a la Alcaldía de Cali para contribuir a la atención de la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Esta decisión fue posible gracias a un proceso técnico, jurídico y administrativo de manera rigurosa", dijo Diana Bravo, presidenta de la SAE.

La entidad también adelantó verificaciones jurídicas y administrativas para establecer que los bienes cumplieran con los requisitos necesarios para su adjudicación. Entre las revisiones estuvieron las medidas cautelares, los procesos de extinción de dominio y las obligaciones pendientes por concepto de impuesto predial, servicios públicos y cuotas de administración.



"Realizamos 512 visitas técnicas en 5 departamentos. 294 inmuebles fueron clasificados como habitables, 188 como habitables condicionados y 30 como no viables. También verificamos la situación jurídica y las obligaciones asociadas a los bienes. Seguimos trabajando de manera articulada para que los activos bajo administración de la SAE respondan dentro de nuestras competencias a las necesidades del país", manifestó la presidenta.

Ahora, la Alcaldía de Cali deberá avanzar en la recepción de las 24 propiedades y definir el proceso para su posterior asignación a las familias damnificadas. La entrega está prevista antes del 20 de diciembre, en medio de las acciones que adelantan las autoridades para atender a los hogares afectados y avanzar en la recuperación de la ciudad tras el terremoto.