En la madrugada de este jueves, terminó en Cali la operación IRON 3.0 adelantada por Grupos Especiales de la Policía y con el apoyo de la Fiscalía, contra bandas criminales en varias comunas de Cali y en municipios vecinos como Yumbo y Jamundí.

Más de 1.200 policías realizaron 106 allanamientos y capturaron 91 personas, la mayoría por orden judicial, por delitos como homicidio, extorsión, hurto y tráfico de estupefacientes. Esta es la tercera Mega Operación ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella en Cali.

Publicidad

El 27 de septiembre se realizó la operación IRON 1, ese día fueron capturadas más de 80 personas, y el 5 de noviembre fueron capturadas más de 100 personas en la operación IRON 2.0.

Esta mañana el alcalde de Cali, Alejandro Eder, presentarán más resultados de la operación IRON 3.0.