El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que en las últimas horas se presentó un atentado terrorista contra la estación de Policía en Condoto, Chocó. Este ataque dejó un saldo de un policía asesinado.

"Condeno con absoluta firmeza el ataque terrorista contra la Estación de Policía de Condoto, Chocó, que cobró la vida del auxiliar Juan Alcides Murillo Palomino de nuestra Policía Nacional. A su familia y compañeros, mis más sentidas condolencias. Este crimen no quedará impune", dijo el presidente.

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El mandatario también le ordenó a la fuerza pública desplegar sus capacidades para dar con el paradero de los responsables.

"He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestra fuerza pública para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque terrorista. A los autores de este atentado les advierto: ¡Los vamos a encontrar y van a responder por este asesinato! No voy a tolerar que sigan atacando a nuestra Fuerza Pública ni sembrando terror entre los colombianos", dijo De La Espriella.



Esta semana también se registró un ataque terrorista en Cúcuta y otro más en Villavicencio, este último contra la gobernación del Meta.