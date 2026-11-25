La estación de Policía de Santa Rita de Iró, en el departamento del Chocó, fue atacada con drones cargados con explosivos en las últimas horas. El alcalde de ese municipio, Wilber Antonio Sánchez Mosquera, confirmó a BLU Radio que no hubo personas heridas ni fallecidas, aunque sí se registraron daños materiales en la infraestructura policial. Según el mandatario, desde 2025 esa localidad ha sido blanco de al menos 18 ataques armados.

El alcalde explicó que los primeros hostigamientos se presentaban con disparos contra la estación, pero que en los últimos meses los grupos armados cambiaron su modalidad de ataque y comenzaron a utilizar drones.

Publicidad

“Los ataques inicialmente comenzaron con hostigamientos, disparos, pero ya ahora ha cambiado la modalidad y se está haciendo a través de la tecnología de drones”, señaló Sánchez Mosquera.

Sobre los daños ocasionados por el ataque más reciente, indicó que los artefactos explosivos afectan principalmente los techos y algunas partes de la infraestructura de la estación. Pese a la gravedad de los hechos, reiteró que no se reportaron víctimas.



El mandatario atribuyó estos ataques al ELN, grupo armado que tiene presencia en esa zona del departamento, y advirtió que la situación de orden público continúa siendo motivo de preocupación. Aunque después del ataque se mantiene una relativa calma, hasta el momento no tiene información sobre la llegada de refuerzos adicionales de la Fuerza Pública.

“Es un territorio que hace algún tiempo atrás ha venido siendo ocupado por este grupo. Además, tenemos una ubicación estratégica, que permite ese corredor entre varios municipios”, explicó el alcalde al referirse a los intereses de los grupos armados en la zona.

Publicidad

Finalmente, Sánchez Mosquera pidió al Gobierno Nacional prestar mayor atención a la situación de seguridad de Santa Rita de Iró, ante la reiteración de los ataques contra la estación de Policía y la presencia de estructuras armadas en el territorio.