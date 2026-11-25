Dos hombres señalados de cometer tres hurtos a mujeres en distintos sectores del oriente de Medellín fueron enviados a prisión por decisión de un juez de control de garantías.

Los procesados, identificados como Brayan Stiven Posada Villegas y Samuel Andrés Sánchez Vasco, son investigados por presuntamente intimidar a sus víctimas para despojarlas de sus teléfonos celulares en una secuencia de hechos que ocurrieron en apenas 35 minutos.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los robos se registraron el pasado miércoles 18 de noviembre, entre las 12:10 y las 12:45 de la tarde, en los barrios Buenos Aires, Boston y Villa Hermosa.

La hipótesis de las autoridades apunta a que los dos hombres se movilizaban en una motocicleta: mientras uno conducía, el otro habría simulado llevar un arma de fuego en la pretina del pantalón para amenazar a las mujeres y facilitar los hurtos.



La captura se produjo poco después del último caso, en el barrio Prado Centro, cuando unidades de la Policía Nacional interceptaron a los sospechosos. En el procedimiento también fue recuperada la motocicleta en la que se desplazaban, la cual tenía reporte de hurto desde octubre, y fueron incautados cuatro teléfonos celulares que, según las autoridades, habrían sido robados ese mismo día.

Ninguno de los capturados aceptó los cargos formulados por hurto calificado y agravado, además de receptación.