Horas complejas para la movilidad afrontan miles de habitantes en la zona alta del nororiente de Medellín, en límites con el municipio de Bello, luego de que unos 35 conductores de buses de la empresa Cootranscol decidieran declararse en cese de actividades.

La situación que afecta a unos siete mil habitantes de sectores como Santo Domingo, El Pinar y Altos de Oriente se originó por inconformidades de los mismos conductores con un nuevo sistema para laborar implementado por la empresa desde hace un mes y medio denominado ‘promedio’.

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Esto quiere decir que la cantidad de pasajeros que cubre una ruta se divide por la cantidad de buses, generando que muchos no puedan operar a mayor capacidad y debiendo trabajar muchas más horas por menos ingresos como lo aseguró en diálogo con Blu Radio Faber Jaramillo, uno de los conductores.

"Estamos trabajando más y ganando menos en el momento, desde hace mes y medio hacia acá, el sueldo se nos redució y se nos implementó y se nos incrementó las horas de trabajo 50% aproximadamente", sostuvo.



Por su parte Juan Gonzalo Merino, gerente general de Cootranscol, defendió que con el nuevo sistema, bajo un sistema cooperativo, buscan erradicar prácticas como la ‘guerra del centavo’.

"Hoy lo que se pretende es equilibrar y darle equidad en una empresa cooperativa a la forma de operar. Unos carros hacían cuatro viajes, otros carros hacían cinco y otros dos y otros ninguno. Aquí lo que velamos es por darles 5 o 6 viajes a todos para que haya mejor producción", argumentó el directivo.

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La situación que cumple más de 48 horas ya es acompañada por entidades como la Defensoría del Pueblo, pues se trata de un servicio público esencial en un sector particularmente de difícil acceso y bajos recursos.

Gustavo Barrera, otro de los conductores de la ruta, se refirió a las alternativas que por estas horas están implementando muchos habitantes para cumplir con sus compromisos o llegar a lugares de estudio y trabajo.

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"La afectación es tan grande que en estos momentos la gente se está teniendo que transportar en mototaxismo en el metrocable y bajarse ahí en la terminal y caminar. Servicios de carro particular que les está prestando un servicio aproximadamente entre 10.000 pesos cuando un pasaje es de 3.800. Esto es una zona muy golpeada porque es gente de muy escasos recursos", dijo Barrera.

En las próximas horas se espera que desde la empresa de transporte se delegue una comisión para entablar diálogos con los conductores que permitan destrabar la situación y reactivar el servicio de transporte.