Si va a asistir al clásico paisa y piensa moverse en el metro de Medellín, programe su recorrido con anticipación. La empresa anunció medidas operativas especiales con accesos separados y trenes que no se detendrán en ciertas estaciones según el equipo al que acompañe.

La capital antioqueña se prepara para vivir un miércoles de fútbol con el clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín. Para facilitar el regreso a casa de los aficionados una vez finalice el encuentro en el estadio Atanasio Girardot, el Metro de Medellín dispuso un esquema especial de operación nocturna con horarios definidos y accesos diferenciados para las dos hinchadas.

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De acuerdo con la información oficial del sistema masivo, el servicio comercial finalizará en su horario habitual de las 11:00 de la noche. No obstante, entre las 10:53 y las 11:15 de la noche se habilitará ingreso exclusivamente por la estación Estadio, permitiendo únicamente la salida de pasajeros en el resto de estaciones de las líneas A y B de Metro, la línea T de Tranvía y los Metrocables H, J, K, M y P, mientras que los últimos trenes de la línea A saldrán desde San Antonio A y San Antonio B a las 11:25 de la noche.

Como parte del plan logístico de seguridad y movilidad para el clásico antioqueño, el ingreso al sistema será segregado según cada afición. Los seguidores de Atlético Nacional deberán ingresar únicamente por las estaciones Estadio y Suramericana, y los trenes que aborden no realizarán paradas en Santa Lucía ni en Floresta.



Por su parte, los hinchas del Deportivo Independiente Medellín tendrán habilitado el acceso por las estaciones Floresta y Santa Lucía, en trenes que no se detendrán en Estadio ni en Suramericana. Con estas medidas, el sistema busca garantizar el desplazamiento ordenado de los asistentes al finalizar el compromiso deportivo en la ciudad.