Roces entre funcionarios de la AngolGold Ashanti y campesinos en el municipio de Jericó vuelven a encender las alarmas de las autoridades en medio de las controversias que persisten por el proyecto minero Quebradona.

En las últimas horas la multinacional minera denunció que un equipo de trabajo de 20 personas que se desplazaba en cinco camionetas por el sector Manzanillo de la vereda Vallecitos fue retenido y se le bloqueó el paso en vía pública.

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Los trabajadores llegaron hasta la zona para seguir adelantando estudios de impacto ambiental luego de que hace pocos meses la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizara la prórroga de la etapa de exploración para completar estudios necesarios que les permitiría obtener permisos de explotación.

Luz Alba Villegas, coordinadora de relacionamiento comunitario de Quebradona, insistió en que la compañía cuenta con el respaldo de muchos habitantes del territorio y con los permisos de propietarios de predios para adelantar estos trabajos.



"Los permisos de sus propietarios que se han concertado con tiempo, conversado con cada uno de ellos. Muchas personas de la comunidad que están de acuerdo con el proyecto, que creen en el desarrollo, que creen en un proyecto bien hecho en el territorio, la comunidad lo conoce en los espacios de socialización", indicó Villegas.

En la zona en conflicto ya se cumplen nueve días de un plantón pacífico por parte de habitantes que rechazan el proyecto extractivista y quienes han denunciado, que al contrario, la compañía es quien ha bloqueado vías de acceso de la vereda.

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"Ellos se pararon en la vía, simplemente estamos buscando un diálogo con ellos y con la Alcaldía, porque nosotros llamamos Personería, llamamos a Alcaldía, llamamos Defensoría del Pueblo y ellos no se quieren retirar de la mitad de la carretera", dijo uno de los pobladores del territorio.

AngloGold Ashanti proyecta radicar la solicitud de licencia ambiental ante la ANLA en el primer semestre de 2027, con expectativa de respuesta entre el segundo semestre de ese año y principios de 2028.

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El proyecto contempla una fase de construcción de unos cuatro años y cerca de 19 años de producción mediante minería subterránea de cobre.