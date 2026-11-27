Durante un encuentro con el Bloque Parlamentario del Valle del Cauca, el gerente del Fondo Milagro, Luis Felipe Henao, dio a conocer que en las próximas semanas se habilitará la convocatoria para que las familias afectadas por el terremoto puedan postularse a los subsidios de vivienda, con especial atención a los damnificados de Cali.

El funcionario señaló que los recursos para esta iniciativa serán aportados de manera conjunta por el Gobierno Nacional y las administraciones territoriales, incluyendo la Gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías. Además, Henao confirmó que el Fondo Milagro iniciará con una disponibilidad de 3,5 billones de pesos, de los cuales el 60 % de la inversión se ejecutará en el Valle del Cauca, lo que representa una apuesta importante para la recuperación del departamento.

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“Venimos con temas claros. Hoy se firmará un convenio con el Ministro de Vivienda y abrimos la convocatoria para el Valle del Cauca, especialmente para las familias que perdieron todo en Cali, para que puedan escoger su vivienda. Tendrán un subsidio del Gobierno Nacional y los entes territoriales. Con eso podemos tener un stock de 1600 viviendas que están entre construidas o un proceso de construcción para que las familias puedan comprar sus viviendas”, anunció Henao.

En el mismo espacio, la senadora Norma Hurtado pidió al nuevo gerente del Fondo Milagro brindar información precisa sobre el manejo de los recursos destinados a la atención de los damnificados y a la recuperación de los sectores afectados por el movimiento sísmico. La congresista también expresó su preocupación por la demora en el reconocimiento de las pólizas de seguros e instó a las compañías aseguradoras a acelerar los trámites y pagos.



“Es uno de los temas que nos corresponden en Cali. Es una realidad: no tenemos ajustadores suficientes para cubrir los 16 departamentos, pero tampoco se hizo un plan de acción de choque para convocar ingenieros, arquitectos y personas que tuviesen esa capacidad y poder diligenciar la tramitología lo antes posible. Sí ha habido retrasos, se tienen que pagar cerca de 8 billones de pesos y solo se ha pagado 1,6 billones de pesos , así que los colombianos que tienen una póliza de seguro hoy exigen a las aseguradoras celeridad, oportunidad, con el propósito de reconstruir sus viviendas”, dijo la senadora.

Manejo transparente del dinero

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Otro de los puntos centrales de la reunión fue la importancia de garantizar un manejo transparente de los dineros destinados a superar la emergencia y avanzar en la reconstrucción. Los parlamentarios coincidieron en que se necesitan mecanismos de control que permitan conocer cómo se están administrando e invirtiendo los aportes públicos y privados.

