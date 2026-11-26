El mercado inmobiliario del occidente de Colombia registra un cambio en las preferencias de los compradores tres meses después del sismo de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. Según datos de Fincaraíz, la demanda de arriendo volvió a sus niveles habituales, pero la búsqueda de apartamentos en venta se mantiene a la baja en Cali y Pereira, mientras crece el interés por las casas y por municipios cercanos como Jamundí.

Este comportamiento difiere de la tendencia observada en el resto del país, donde la búsqueda de apartamentos en venta mantuvo un leve crecimiento.

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“El terremoto cambió la forma de buscar vivienda en el occidente del país. La urgencia por arrendar ya pasó, pero quedó una preferencia clara por las casas y más preguntas antes de comprar un apartamento”, afirmó Lesly Posada, directora comercial de Fincaraíz.

Así se disparó la demanda de arriendo tras el sismo

Durante las primeras cuatro semanas después del movimiento telúrico, las consultas para alquiler de vivienda aumentaron de forma significativa en las principales ciudades de la región. En Cali, las búsquedas se duplicaron con un alza del 105 %, mientras que en Pereira crecieron un 80 %. Ambas cifras superaron ampliamente el promedio nacional, que fue del 14 %.



Municipios aledaños recibieron la presión del mercado

La necesidad de vivienda inmediata se extendió hacia los municipios cercanos a las capitales. De acuerdo con el reporte, en Jamundí las búsquedas de arriendo se multiplicaron por 3,4, lo que equivale a un incremento del 240 %. En Yumbo, la demanda casi se triplicó, y en Dosquebradas se duplicó.

Las casas en arriendo, las más buscadas

En ese primer mes, la demanda de casas en arriendo creció un 204 % en Cali y un 145 % en Pereira. Estas cifras reflejaron una menor disposición de los ciudadanos a habitar en edificaciones de varios pisos durante las semanas posteriores al sismo.

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Cae la búsqueda de apartamentos en venta en Cali y Pereira

Tres meses después del terremoto, el mercado de arrendamiento regresó a parámetros de normalidad. Cali registra un aumento del 13 % en las búsquedas de arriendo, mientras que Pereira presenta una variación negativa del 3 %.

Sin embargo, el interés por adquirir apartamentos continúa afectado. Mientras que a nivel nacional la búsqueda de apartamentos en venta subió un 3 %, en Pereira cayó un 41 % y en Cali retrocedió un 21 %. En conjunto, ambas ciudades acumulan una disminución del 27 % en esta tipología de vivienda.

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Crece la intención de compra de casas

En contraste, la intención de compra de vivienda unifamiliar aumentó. En Cali, las búsquedas de casas en venta crecieron un 28 %, frente a un 5 % registrado en el promedio nacional.

Jamundí, el municipio que gana protagonismo en el Valle del Cauca

El informe de Fincaraíz señala a Jamundí como la “ciudad refugio” de la zona. Se trata del único municipio de la región donde la compra de vivienda aumentó después del sismo, con un alza del 81 % en las búsquedas de apartamentos en venta y del 29 % en las de casas.

Estas cifras ubican a Jamundí como uno de los focos de la nueva dinámica del mercado inmobiliario del Valle del Cauca, en un contexto en el que la demanda se redistribuyó hacia los municipios vecinos de Cali.

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Qué revisar antes de comprar vivienda después del terremoto

Ante este panorama, la seguridad estructural se convirtió en un factor determinante en la decisión de compra. Fincaraíz recomienda a los interesados en adquirir un inmueble verificar tres aspectos clave:

Licencia de construcción: solicitar el documento que acredite la aprobación legal del proyecto. Norma sismorresistente NSR-10: comprobar que el edificio cumpla con el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Revisión estructural posterior al sismo: consultar si el inmueble fue evaluado técnicamente después del 10 de agosto.

“A quien esté buscando le recomendamos pedir la licencia de construcción, verificar que el edificio cumpla la norma sismorresistente NSR-10 y consultar la revisión estructural posterior al sismo”, señaló Posada.

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Un comprador con mayores exigencias técnicas

Los datos del portal inmobiliario muestran que, en el occidente colombiano, los compradores dan mayor peso a la seguridad sismorresistente y a las viviendas unifamiliares al momento de buscar inmueble. A esto se suma la redistribución de la demanda hacia municipios como Jamundí, Yumbo y Dosquebradas, y una mayor revisión de las condiciones técnicas de los edificios antes de concretar una compra.