La Lotería del Valle realizó un nuevo sorteo este miércoles 25 de noviembre de 2026, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un Premio Mayor de 9.000 millones de pesos.

Durante esta jornada, el número ganador del premio principal fue el XXXX, de la serie XXX, combinación que definió al ganador del premio más importante de esta edición.

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Premios secos de la Lotería del Valle del 25 de noviembre

Los participantes también pudieron consultar las combinaciones correspondientes a los premios secos entregados durante esta jornada. Estos fueron los resultados:

Los jugadores pueden consultar el listado oficial de la Lotería del Valle para verificar las combinaciones ganadoras, conocer las condiciones de cada categoría y revisar los procedimientos establecidos para reclamar los premios.



¿Cómo comprobar si ganó la Lotería del Valle?

Para saber si un billete resultó ganador, los participantes deben comparar los cuatro dígitos del número y la serie registrados en su comprobante con las combinaciones publicadas después del sorteo.

Esta verificación debe realizarse a través de los canales oficiales de la entidad, donde se divulgan los resultados y la información correspondiente a cada categoría de premios.

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En caso de tener un billete ganador, es importante conservar el documento original en buen estado y consultar los requisitos establecidos para iniciar el proceso de reclamación. También se recomienda acudir únicamente a fuentes autorizadas para evitar confusiones con información no oficial.

¿Qué día juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos todos los miércoles a las 10:30 de la noche, según el horario colombiano.

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En cada jornada, los participantes tienen la posibilidad de ganar un Premio Mayor de $9.000 millones, además de diferentes premios secos que amplían las oportunidades de obtener una recompensa económica.

La programación, los resultados y las novedades de cada edición pueden consultarse en la página oficial de la entidad.

Sorteo en vivo de la Lotería del Valle

Las personas interesadas en seguir los resultados en directo pueden acudir a los canales oficiales de la Lotería del Valle, donde se transmite el sorteo y se da a conocer la información correspondiente a cada jornada.

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A través de estas transmisiones, los jugadores pueden conocer las combinaciones ganadoras y comprobar si sus billetes obtuvieron alguno de los premios disponibles.