La Lotería del Valle realizó este miércoles 18 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un Premio Mayor de $9.000 millones.

En esta jornada, el número ganador del premio principal fue el 7366, de la serie 097, combinación que se convirtió en la más esperada por los jugadores que participaron en el sorteo.

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Premios secos de la Lotería del Valle del 18 de noviembre

Además del Premio Mayor, la entidad entregó diferentes premios secos de $500 millones, $100 millones, $60 millones, $40 millones y $30 millones, que representaron otras oportunidades para obtener importantes recompensas económicas.

Los jugadores pueden consultar el listado oficial de la Lotería del Valle para verificar los resultados y conocer las condiciones correspondientes a cada categoría de premios, así como los procedimientos para reclamar el dinero.



¿Cómo comprobar si ganó la Lotería del Valle?

Para confirmar si un billete resultó premiado, los participantes deben comparar los cuatro números y la serie registrados en su comprobante con las combinaciones publicadas después del sorteo.

Esta revisión debe realizarse a través de los canales oficiales de la entidad, donde se divulgan los resultados y la información relacionada con los premios.

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En caso de obtener una combinación ganadora, es importante conservar el billete original en buen estado y verificar las condiciones establecidas antes de iniciar el proceso de reclamación. También se recomienda consultar las fuentes autorizadas para evitar confusiones con información no oficial.

¿Qué día juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos todos los miércoles a las 10:30 de la noche, de acuerdo con el horario de Colombia.

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Cada jornada pone en juego un Premio Mayor de $9.000 millones, además de diferentes premios secos que ofrecen otras posibilidades de obtener una recompensa económica.

Los participantes pueden consultar la programación, los resultados y las novedades de cada sorteo en la página oficial de la entidad.

Sorteo en vivo de la Lotería del Valle

Quienes desean seguir los resultados en directo pueden acudir a los canales oficiales de la Lotería del Valle, donde se transmite el sorteo y se da a conocer la información correspondiente a cada jornada.

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De esta manera, los jugadores pueden conocer las combinaciones ganadoras y comprobar si sus billetes obtuvieron alguno de los premios disponibles.