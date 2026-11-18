La Lotería de Manizales realizará este miércoles 18 de noviembre de 2026 su sorteo número 4982, una nueva oportunidad para que los participantes puedan ganar el premio mayor de $3.000 millones que fue ganador el número XXXX, de la serie XXX.

Resultados anteriores de la Lotería de Manizales: sorteo 4982 del 18 de noviembre

La jornada también entregó premios secos de $40 millones a $300 millones y un premio Gana Siempre de $2 millones. Estos fueron los resultados:

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¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Manizales?

Los participantes deben comparar las cuatro cifras del número ganador y la serie de su billete con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Manizales.

Esta revisión también aplica para los premios secos y Gana Siempre, ya que cada categoría cuenta con combinaciones específicas. Por eso, es importante consultar el listado completo y verificar la información antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Los resultados pueden consultarse en la página oficial de la Lotería de Manizales, donde también se encuentran las condiciones y los requisitos para cobrar los premios. La entidad recuerda que los resultados válidos son los registrados en el acta oficial de cada sorteo.

¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno.

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Para este miércoles 18 de noviembre, el sorteo 4982 está programado para las 10:30 p. m., de acuerdo con la programación publicada por la entidad.

Una vez finalice la jornada, los participantes podrán consultar el resultado del premio mayor, los premios secos y Gana Siempre.

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Sorteo en vivo de la Lotería de Manizales

Los interesados pueden seguir la transmisión del sorteo de la Lotería de Manizales a través de los canales oficiales de la entidad y consultar posteriormente las combinaciones ganadoras.

También pueden revisar las publicaciones de la Lotería para conocer los números favorecidos y sus respectivas series.