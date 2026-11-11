Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

La Lotería de Manizales realizará este miércoles 11 de noviembre de 2026 su sorteo número 4981, una nueva oportunidad para que los participantes puedan llevarse el premio mayor de $3.000 millones y alguno de los diferentes premios secos que hacen parte de su plan de premios.

Mientras se realiza el nuevo sorteo, los participantes pueden consultar los resultados de la jornada anterior, correspondiente al miércoles 4 de noviembre, cuando el número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

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Resultados anteriores de la Lotería de Manizales: sorteo 4981 del 11 de noviembre

Además, la jornada contó con premios secos de $40 millones a $300 millones y un premio Gana Siempre de $2 millones. Estos fueron los resultados:

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Manizales?

Las personas que participaron en el sorteo deben comparar el número y la serie de sus billetes con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Manizales.



Esta verificación también aplica para los premios secos y Gana Siempre, pues cada categoría tiene combinaciones específicas. Por eso, es importante revisar el listado completo y consultar la imagen oficial del sorteo antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

La entidad recomienda verificar los resultados mediante sus canales autorizados. Además, los ganadores deben consultar las condiciones y los requisitos vigentes para cobrar el premio.

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Los resultados oficiales pueden consultarse en la página de la Lotería de Manizales.

¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. Para este miércoles 11 de noviembre, el sorteo 4981 está programado para las 10:30 p. m.

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La programación puede consultarse en los canales oficiales de la entidad. Una vez termina cada jornada, los participantes pueden revisar el resultado del premio mayor, los premios secos y Gana Siempre.

Sorteo en vivo de la Lotería de Manizales

Los interesados pueden seguir la transmisión del sorteo de la Lotería de Manizales a través de los canales oficiales de la entidad. De esta manera, pueden conocer en directo las combinaciones ganadoras y los resultados de las diferentes categorías.

También pueden consultar las publicaciones posteriores para verificar los números favorecidos y las respectivas series.

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Nota de actualización: Esta información corresponde al estado de la programación del miércoles 11 de noviembre de 2026. A la hora de esta actualización, el sorteo 4981 todavía no se había realizado, por lo que no es posible publicar un número ganador ni resultados de premios secos sin confirmación oficial. La entidad advierte que los resultados válidos son los registrados en el acta oficial de cada sorteo.