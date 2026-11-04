Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

La Lotería de Manizales realizó el miércoles 4 de noviembre de 2026 el sorteo número 4980, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar el premio mayor y diferentes premios secos.

El número que se llevó el premio principal fue el XXXX, de la serie XXX. Además, la jornada incluyó premios secos con valores de $40 millones a $300 millones, así como la modalidad Gana Siempre, que entregó una recompensa de $2 millones.

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Premios secos de la Lotería de Manizales del 28 de octubre de 2026

Además del premio mayor, el sorteo 4980 entregó diferentes premios secos, distribuidos en varias categorías. Estos fueron los números y series favorecidos

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Manizales?

Las personas que compraron un billete para el sorteo 4980 deben comparar el número y la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Manizales.



Esta revisión también aplica para los premios secos, pues cada categoría cuenta con combinaciones específicas. Por eso, es importante consultar el listado completo y la imagen oficial del sorteo para confirmar los números favorecidos, las series y los montos correspondientes.

Antes de iniciar el proceso para reclamar un premio, los ganadores deben verificar la información a través de los canales autorizados de la entidad y revisar las condiciones vigentes para el cobro.

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¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. De acuerdo con la programación suministrada, la transmisión suele llevarse a cabo entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque este horario puede presentar modificaciones.

Una vez termina cada jornada, los participantes pueden consultar los resultados del premio mayor, los premios secos y Gana Siempre para comprobar si sus números aparecen entre los ganadores.

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Sorteo en vivo de la Lotería de Manizales

Los interesados pueden seguir la transmisión del sorteo de la Lotería de Manizales a través de los canales oficiales de la entidad. Allí pueden conocer en directo las combinaciones ganadoras y los resultados de las diferentes categorías de premios.