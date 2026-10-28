Lotería de Manizales: resultados de hoy miércoles 28 de octubre

La Lotería de Manizales llevó a cabo el miércoles 28 de octubre de 2026 el sorteo número 4980, una jornada en la que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar el premio mayor y diferentes premios secos. La combinación que obtuvo el premio principal fue el número: XXXX, de la serie: XXX.

Premios secos de la Lotería de Manizales 28 de octubre de 2026

Además del premio mayor, el sorteo incluyó varias categorías de premios secos, con montos que van desde los $40 millones hasta los $300 millones. Estas recompensas complementan la oferta de premios de la lotería.

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(a espera del sorteo)

Asimismo, se realizó el sorteo de Gana Siempre, una modalidad que entrega un premio de $2 millones.



Para conocer los números favorecidos en cada categoría, se recomienda revisar el listado completo de resultados publicado por la entidad.

¿Cómo verificar si ganó la Lotería de Manizales?

Quienes compraron un billete de la Lotería de Manizales deben comparar tanto el número como la serie con los datos publicados en los resultados oficiales para determinar si obtuvieron algún premio.

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Esta comprobación es fundamental, especialmente para los premios secos, ya que es necesario revisar los datos correspondientes a cada categoría. Consultar la imagen oficial del sorteo también permite confirmar las combinaciones ganadoras, las series y los montos asignados.

Antes de iniciar un trámite para reclamar un premio, es aconsejable verificar la información mediante los canales autorizados de la lotería y consultar las condiciones vigentes para el cobro.

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¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan habitualmente los miércoles en horario nocturno. Según la información suministrada, la transmisión suele estar programada entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque el horario puede variar.

Después de cada sorteo, los participantes pueden consultar los resultados del premio mayor, los premios secos y Gana Siempre para comprobar si sus billetes coinciden con alguna de las combinaciones ganadoras.

Sorteo en vivo de la Lotería de Manizales