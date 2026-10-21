Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 21 de octubre de 2026 el sorteo número 4979, en el que se pusieron en juego el premio mayor y diferentes premios secos. El número correspondió al número XXXX, serie XXX, que se convirtió en el principal resultado de la jornada.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo 4979 entregó premios secos de $40 millones, $50 millones, $60 millones, $80 millones, $100 millones, $200 millones y $300 millones. También se sorteó el Gana Siempre de $2 millones.

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¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Manizales ganó?

Para comprobar si un billete fue favorecido en el sorteo, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales de la Lotería de Manizales.

Esta revisión es especialmente importante en el caso de los premios secos, ya que tanto el número como la serie permiten identificar el billete ganador. También se recomienda consultar la imagen oficial del sorteo para confirmar los números, las series y los valores correspondientes.



¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele realizarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque este horario puede presentar variaciones.

Cada miércoles, los jugadores pueden consultar los resultados del premio mayor, los premios secos y el Gana Siempre para verificar si alguno de sus billetes fue favorecido.