En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Simulacro nacional
Presupuesto 2027
Protestas en Francia
Museo Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Conozca la lista de resultados que la Lotería de Manizales realizó este miércoles 21 de octubre de 2026 por el sorteo 4978.

Lotería de Manizales.jpg
Imagen de referencia de la Lotería de Manizales //
Foto: creada con Gemini AI
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 21 de octubre de 2026 el sorteo número 4979, en el que se pusieron en juego el premio mayor y diferentes premios secos. El número correspondió al número XXXX, serie XXX, que se convirtió en el principal resultado de la jornada.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Resultados de los premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio mayor, el sorteo 4979 entregó premios secos de $40 millones, $50 millones, $60 millones, $80 millones, $100 millones, $200 millones y $300 millones. También se sorteó el Gana Siempre de $2 millones.

Últimas noticias

Lotería del Meta.jpg
Juegos de azar

Lotería del Meta, resultados del sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Lotería del Valle.jpg
Juegos de azar

Lotería del Valle, resultados dle último sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Publicidad

¿Cómo saber si un billete de la Lotería de Manizales ganó?

Para comprobar si un billete fue favorecido en el sorteo, es necesario comparar el número y la serie con los resultados oficiales de la Lotería de Manizales.

Esta revisión es especialmente importante en el caso de los premios secos, ya que tanto el número como la serie permiten identificar el billete ganador. También se recomienda consultar la imagen oficial del sorteo para confirmar los números, las series y los valores correspondientes.

¿A qué hora juega la Lotería de Manizales?

La Lotería de Manizales realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. La transmisión suele realizarse entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., aunque este horario puede presentar variaciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Cada miércoles, los jugadores pueden consultar los resultados del premio mayor, los premios secos y el Gana Siempre para verificar si alguno de sus billetes fue favorecido.

Publicidad

Relacionados

Lotería de Manizales

Resultado de loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad