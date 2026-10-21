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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Valle, resultados dle último sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Lotería del Valle, resultados dle último sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

Conozca la lista de resultados que la Lotería de Manizales realizó este miércoles 21 de octubre de 2026 por el sorteo 4871.

Lotería del Valle.jpg
Image de referencia de la Lotería del Valle //
Foto: creada con Gemini AI
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

La Lotería del Valle realizó el miércoles 21 de agosto de 2026 un nuevo sorteo, en el que estuvo en juego un premio mayor de $9.000 millones. En esta jornada, el número favorecido con el premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

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Resultados de los secos de la Lotería del Valle

Además del premio mayor, el sorteo entregó diferentes premios secos. Estos fueron los principales resultados:

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Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 21 de octubre de 2026

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¿Cómo verificar si ganó la Lotería del Valle?

Para comprobar si un billete resultó ganador, los jugadores deben revisar tanto el número como la serie y confirmar que ambos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

La Lotería del Valle publica el listado completo de resultados y cuenta con canales oficiales para que los participantes puedan verificar la información y consultar las condiciones relacionadas con el cobro de los premios.

Cabe recordar que la Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horas de la noche.

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La página oficial de la entidad también ofrece información institucional y los resultados de sus diferentes sorteos, por lo que se recomienda consultar allí los datos antes de realizar cualquier trámite relacionado con un premio.

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