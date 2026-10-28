Lotería del Valle: resultados último sorteo miércoles 28 de octubre de 2026

La Lotería del Valle llevó a cabo un nuevo sorteo, en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un premio mayor de $9.000 millones. En esta jornada, el número favorecido con el premio principal fue el: XXXX, correspondiente a la serie: XXX. (en minutos)

Premios secos de Lotería del Valle 28 de octubre de 2026

Además del premio mayor, la jornada contempló diferentes premios secos para los participantes. Estas recompensas forman parte de las opciones que ofrece la lotería y permiten que otros billetes puedan resultar ganadores, de acuerdo con los números y las series establecidos en el resultado oficial.

(a espera del sorteo)

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Para conocer los detalles de cada premio, es importante consultar el listado completo publicado por la entidad, donde se especifican las combinaciones favorecidas y los montos correspondientes.

¿Cómo comprobar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que compraron un billete de la Lotería del Valle deben verificar cuidadosamente tanto el número como la serie para determinar si coinciden con la combinación ganadora. Ambos datos son fundamentales al momento de comprobar el resultado de una apuesta.



La entidad dispone de canales oficiales en los que publica la información de cada sorteo y los resultados correspondientes. A través de estos medios, los jugadores también pueden consultar las condiciones y los procedimientos establecidos para reclamar los premios.

Es importante revisar los datos directamente en las fuentes autorizadas antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

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¿Qué día juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos los miércoles en horario nocturno. Los participantes pueden consultar la programación y los resultados en la página oficial de la entidad, donde también se encuentra disponible información institucional sobre el funcionamiento de la lotería.

Sorteo en vivo de la Lotería del Valle