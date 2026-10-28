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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Meta, resultados del miércoles 28 de octubre de 2026

Lotería del Meta, resultados del miércoles 28 de octubre de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3321.

Lotería del Meta.jpg
Lotería del Meta.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

La Lotería del Meta llevó a cabo el miércoles28 de octubre de 2026 el sorteo número 3321, en el que se distribuyeron premios entre los jugadores participantes. En esta edición, el premio mayor quedó en manos del número: XXXX, correspondiente a la serie: XXX. (en minutos)

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Premios secos de la Lotería del Meta 28 de octubre de 2026

Además del premio mayor, la Lotería del Meta contempla diferentes premios secos para ampliar las oportunidades de ganar durante sus sorteos. Entre los montos anunciados se encuentran premios de $300 millones, $200 millones, $100 millones, $50 millones, $20 millones y $10 millones.

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(a espera del sorteo)

Los participantes pueden consultar los resultados completos a través de los canales oficiales de la lotería y verificar cuidadosamente los números y las series de sus billetes para comprobar si obtuvieron alguno de los premios disponibles.

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Estos fueron los números y series oficiales que obtuvieron los diferentes premios secos durante el sorteo:

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¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para comprobar si un billete resultó ganador en el sorteo 3321 de la Lotería del Meta, es necesario revisar tanto el número como la serie. Ambos datos deben coincidir exactamente con los resultados oficiales para que el premio sea reconocido.

También se recomienda consultar los canales oficiales de la Lotería del Meta para confirmar los resultados y conocer el procedimiento establecido para reclamar un premio.

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Verificar la información directamente en fuentes oficiales permite evitar confusiones, información falsa y posibles fraudes al momento de realizar el proceso de cobro.

Sorteo en vivo de la Lotería del Meta

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