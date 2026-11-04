Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 4 de noviembre de 2026

La Lotería del Meta realizó el miércoles 4 de noviembre de 2026 el sorteo número 3323, una nueva oportunidad para que los participantes se llevaran alguno de los premios establecidos en su plan de premios.

En esta edición, el premio mayor fue para el número 0543 de la serie 141, resultado que deberán verificar los jugadores en sus billetes para determinar si fueron los afortunados.

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Premios secos de la Lotería del Meta hoy 4 de noviembre de 2026

Además del premio mayor, el sorteo 3323 entregó diferentes premios secos, con montos que van desde los $10 millones hasta los $300 millones.

Los jugadores pueden consultar estos resultados en los canales oficiales de la Lotería del Meta y comparar los números y las series con los datos impresos en sus billetes.



¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para saber si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 3323 de la Lotería del Meta, es necesario comprobar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

La revisión debe incluir todas las categorías de premios, desde el mayor hasta los secos de menor denominación. De esta manera, los participantes podrán identificar si obtuvieron algún reconocimiento económico.

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Asimismo, se recomienda consultar directamente los canales oficiales de la lotería para confirmar los resultados y conocer los requisitos y el procedimiento para reclamar el dinero.

Verificar la información en fuentes autorizadas también permite evitar confusiones, datos incorrectos y posibles fraudes durante el proceso de cobro.

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Sorteo en vivo de la Lotería del Meta

Los interesados en conocer los resultados y seguir las próximas ediciones pueden acudir a los canales oficiales de la Lotería del Meta, donde se publica la información relacionada con sus sorteos.

De esta manera, los jugadores podrán consultar los números ganadores, las series correspondientes y los premios entregados en cada edición.