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Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 4 de noviembre

Conozca la lista de resultados que la Lotería del Valle realizó este miércoles 4 de noviembre de 2026 por el sorteo 4873.

Lotería del Valle (1).jpg
Lotería del Valle //
Foto: creada con Gemini AI
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La Lotería del Valle realizó un nuevo sorteo en el que los participantes tuvieron la oportunidad de ganar un premio mayor de $9.000 millones. En esta jornada, la combinación favorecida con el premio principal fue el 7932 de la serie 040.

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Además del premio mayor, el sorteo incluyó diferentes premios secos con los que otros participantes también tuvieron la posibilidad de obtener recompensas económicas. A continuación, se relacionan los números y las series ganadoras de esta jornada.

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Premios secos de la Lotería del Valle hoy 4 de noviembre de 2026

La jornada contempló premios de $500 millones, $100 millones, $60 millones, $40 millones y $30 millones. Estos fueron los resultados:

Para conocer todos los detalles de los premios y sus respectivas condiciones, los jugadores pueden consultar el listado oficial publicado por la Lotería del Valle.

¿Cómo comprobar si ganó la Lotería del Valle?

Las personas que participaron en el sorteo deben revisar cuidadosamente el número y la serie registrados en sus billetes. Ambos datos son necesarios para establecer si coinciden con alguna de las combinaciones ganadoras.

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La Lotería del Valle publica los resultados a través de sus canales oficiales, donde también se pueden consultar las condiciones y los procedimientos para reclamar los premios.

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Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, es importante verificar la información en las fuentes autorizadas y conservar el billete correspondiente.

¿Qué día juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza habitualmente sus sorteos todos los miércoles en horario nocturno. Los participantes pueden consultar la programación, los resultados y la información institucional en la página oficial de la entidad.

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Sorteo en vivo de la Lotería del Valle

Las personas interesadas en seguir los sorteos pueden consultar los canales oficiales de la Lotería del Valle, donde se publica la información de cada jornada y se dan a conocer las combinaciones ganadoras del premio mayor y los premios secos.

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