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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3324.

Lotería del Meta.jpg
Lotería del Meta //
Foto: creada con Gemini AI
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La Lotería del Meta es uno de los juegos de azar que genera expectativa entre los participantes, quienes cada semana esperan conocer los números ganadores para tener la posibilidad de llevarse alguno de los premios de su plan de incentivos.

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El número ganador del Premio Mayor fue el XXXX de la serie XXX1. Los jugadores pueden comparar esta combinación con la información impresa en sus billetes para establecer si obtuvieron alguno de los reconocimientos económicos.

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Premios secos de la Lotería del Meta del 4 de noviembre de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo 3323 de la Lotería del Meta entregó diferentes premios secos, cuyos valores oscilaron entre los $10 millones y los $300 millones.

A continuación, estos son los números ganadores y sus respectivas series:

Los participantes pueden consultar estos resultados a través de los canales oficiales de la Lotería del Meta y verificar cada combinación para determinar si alguno de sus billetes obtuvo un premio.

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¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para saber si un billete resultó ganador en el sorteo 3323 de la Lotería del Meta, es indispensable comprobar que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

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La revisión debe contemplar todas las categorías, desde el Premio Mayor hasta los secos de menor denominación. De esta forma, los jugadores podrán identificar si obtuvieron algún reconocimiento económico.

También es importante consultar las fuentes oficiales de la entidad para confirmar los resultados y conocer los requisitos, documentos y procedimientos necesarios para reclamar el dinero.

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Verificar la información en canales autorizados permite evitar confusiones, datos incorrectos y posibles fraudes durante el proceso de cobro.

¿Dónde ver el sorteo en vivo de la Lotería del Meta?

Las personas interesadas en seguir los próximos sorteos de la Lotería del Meta pueden acudir a los canales oficiales de la entidad, donde se comparte información sobre las transmisiones y los resultados de cada edición.

A través de estos espacios, los participantes pueden conocer los números ganadores, las series correspondientes y los premios entregados, además de mantenerse informados sobre las próximas oportunidades de participar.

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