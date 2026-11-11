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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de noviembre de 2026

Conozca la lista de resultados que la Lotería del Valle realizó este miércoles 11 de noviembre de 2026 por el sorteo 4874.

Lotería del Valle.jpg
Lotería del Valle //
Foto: creada con Gemini AI
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

La Lotería del Valle realiza este miércoles 11 de noviembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes tienen la oportunidad de ganar un Premio Mayor de $9.000 millones que fue el número ganador XXXX, de la serie XXX.

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Premios secos de la Lotería del Valle

La jornada del 11 de noviembre contempló premios de $500 millones, $100 millones, $60 millones, $40 millones y $30 millones. Estos fueron los resultados:

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Los participantes pueden consultar el listado oficial de la entidad para conocer las condiciones de cada premio y los procedimientos establecidos para reclamar el dinero.

¿Cómo comprobar si ganó la Lotería del Valle?

Para saber si un billete resultó ganador, los jugadores deben comparar cuidadosamente los cuatro números y la serie que aparecen registrados en el comprobante con las combinaciones publicadas después del sorteo.

La revisión debe hacerse a través de los canales oficiales de la Lotería del Valle, donde se divulgan los resultados y las condiciones para reclamar los premios.

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Antes de iniciar cualquier trámite de cobro, es importante verificar la información en las fuentes autorizadas y conservar el billete original en buen estado.

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¿Qué día juega la Lotería del Valle?

La Lotería del Valle realiza sus sorteos habitualmente todos los miércoles a las 10:30 de la noche, hora de Colombia.

Cada jornada ofrece un Premio Mayor de $9.000 millones, además de diferentes premios secos que amplían las posibilidades de obtener una recompensa económica.

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La programación y los resultados pueden consultarse en la página oficial de la entidad.

Sorteo en vivo de la Lotería del Valle

Los interesados en seguir el sorteo pueden acudir a los canales oficiales de la Lotería del Valle, donde se da a conocer la información correspondiente a cada jornada.

A través de estas transmisiones, los participantes pueden conocer las combinaciones ganadoras del Premio Mayor y los premios secos, así como verificar los resultados del sorteo número 4874 de este miércoles 11 de noviembre de 2026.

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