La Lotería del Meta dio a conocer los resultados de su sorteo 3326, realizado el miércoles 23 de noviembre de 2026. Como ocurre cada semana, los participantes estuvieron atentos a las combinaciones ganadoras para conocer si alguno de sus billetes obtuvo un reconocimiento económico.

El número ganador del Premio Mayor fue el XXXX de la serie XXX. Los jugadores pueden revisar esta combinación y compararla con los datos impresos en sus billetes para determinar si fueron favorecidos en esta edición.

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Premios secos de la Lotería del Meta del 23 de noviembre de 2026

Además del Premio Mayor, el sorteo 3325 entregó diferentes premios secos, con montos que van desde los $10 millones hasta los $300 millones.

Los resultados también pueden consultarse mediante los canales oficiales de la Lotería del Meta, donde los participantes tienen la posibilidad de verificar las combinaciones premiadas y conocer los detalles de cada sorteo.



¿Cómo verificar si un billete de la Lotería del Meta ganó?

Para comprobar si un billete obtuvo algún premio en el sorteo 3326 de la Lotería del Meta, es necesario revisar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

La consulta debe incluir todas las categorías de premios, desde el Premio Mayor hasta los secos de menor denominación. Así, los participantes podrán identificar si su billete fue favorecido con alguna de las recompensas económicas.

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Asimismo, es importante acudir a las fuentes oficiales de la entidad para confirmar los resultados y conocer los requisitos, documentos y procedimientos establecidos para reclamar el dinero.

Verificar la información por medio de canales autorizados ayuda a evitar confusiones, resultados incorrectos y posibles fraudes durante el proceso de cobro.

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¿Dónde ver el sorteo en vivo de la Lotería del Meta?

Quienes deseen seguir las próximas ediciones de la Lotería del Meta pueden consultar los canales oficiales de la entidad, donde se publica información sobre las transmisiones y los resultados de cada sorteo.

A través de estos espacios, los participantes pueden conocer los números ganadores, las series correspondientes y los premios entregados. También pueden mantenerse informados sobre las fechas de los próximos sorteos y las nuevas oportunidades de participar.