Cali registró en 2025 un total de 65 personas lesionadas por pólvora, la cifra más alta de los últimos cinco años y un aumento del 51,2 % frente al periodo anterior. Ante esta situación, la Alcaldía lanzó la campaña “Cali merece una Navidad sin pólvora”, con el objetivo de reducir los accidentes durante las celebraciones decembrinas.

Las autoridades anunciaron controles para evitar la venta ilegal, el transporte y la manipulación de estos artefactos, especialmente por parte de menores de edad. Además, los adultos responsables podrían recibir multas de hasta cinco salarios mínimos si se demuestra su responsabilidad en lesiones de niños y adolescentes.

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El subsecretario de Promoción, Prevención y Producción Social de salud de la Secretaría de Salud, Carlos Eduardo Pinzón Flores, precisó, ”lo que hemos dicho nosotros es que primero no usar pólvora es una de las recomendaciones, no va en ningún escenario y en ninguna particularidad, si se toma la decisión por parte de un adulto de manipular artefactos pirotécnicos, no hacerlo en compañía ni en el marco del aprendizaje del uso de estos artefactos a menores de edad, que es ilegal y frente a una quemadura en particular, con articulación con la Secretaría de Seguridad y Justicia, se generarán acciones sancionatorias al padre o al adulto custodio del menor”.

La pólvora también representa un peligro para los animales domésticos y la fauna silvestre, ya que puede provocarles estrés, desorientación y lesiones. Por eso, se recomienda proteger a las mascotas y reportar al DAGMA cualquier animal silvestre afectado.



Según las cifras, la comuna 15 fue una de las zonas más afectadas, con siete casos en 2025. El 7 de diciembre registró el mayor número de lesionados, con 13 personas. Las autoridades hacen un llamado a evitar el uso de pólvora y denunciar su comercialización ilegal a través de la línea 123.