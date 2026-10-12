En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Huracán Simón
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Atentado en el Cauca: explosión en peaje de El Bordo provocó el cierre de la vía Panamericana

Atentado en el Cauca: explosión en peaje de El Bordo provocó el cierre de la vía Panamericana

Las autoridades adelantan labores de verificación en la zona para establecer las circunstancias de la detonación y determinar si hay personas afectadas por este nuevo hecho de violencia.

Ataque terrorista en la vía Panamericana.
Tomado de redes sociales.
Por: Stephany Toledo
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Un nuevo atentado terrorista sacudió al departamento del Cauca durante la mañana de este lunes festivo. Un carro bomba fue activado en el peaje conocido como El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, en jurisdicción del municipio de La Sierra, y destruyó gran parte de la infraestructura de este punto de la vía Panamericana.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Por el momento, las autoridades no han confirmado si la explosión dejó personas heridas o fallecidas. Entretanto, organismos de seguridad adelantan verificaciones en la zona para establecer las condiciones en las que ocurrió el ataque y determinar si existen otros artefactos explosivos que puedan representar un riesgo.

Últimas noticias

Atención a servicios públicos en Cali.
Pacífico

Gremios destacan respuesta de Cali tras el terremoto y respaldan modernización del alumbrado público

Combates en zona rural de Toribío, Cauca.
Pacífico

Comunidades de cinco veredas están confinadas por combates en zona rural de Toribío, Cauca

Publicidad

Cierre de la vía Panamericana tras el atentado

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de este corredor vial mientras se inspecciona el área y se descarta la presencia de más explosivos. La situación genera preocupación por las afectaciones que podría ocasionar en la movilidad de los viajeros.

La vía Panamericana es uno de los principales corredores de transporte del Cauca y conecta diferentes municipios del departamento con otras zonas del suroccidente colombiano. El ataque ocurre, además, durante un puente festivo, periodo en el que aumenta el tránsito de vehículos particulares y de transporte público por las carreteras de la región.

Se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre las consecuencias de la explosión, las posibles afectaciones a la infraestructura vial y las condiciones necesarias para restablecer el paso por este sector.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Este nuevo atentado se suma a una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en el Cauca, donde se ha reportado una escalada de acciones atribuidas principalmente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.

Relacionados

atentado terrorista

Cauca

Vía panamericana

Publicidad

Publicidad

Publicidad