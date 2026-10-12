Atentado en el Cauca: explosión en peaje de El Bordo provocó el cierre de la vía Panamericana

Un nuevo atentado terrorista sacudió al departamento del Cauca durante la mañana de este lunes festivo. Un carro bomba fue activado en el peaje conocido como El Bordo, ubicado en el sector de La Depresión, en jurisdicción del municipio de La Sierra, y destruyó gran parte de la infraestructura de este punto de la vía Panamericana.

Por el momento, las autoridades no han confirmado si la explosión dejó personas heridas o fallecidas. Entretanto, organismos de seguridad adelantan verificaciones en la zona para establecer las condiciones en las que ocurrió el ataque y determinar si existen otros artefactos explosivos que puedan representar un riesgo.

Acaba de registrarse un nuevo atentado terrorista sobre la vía Panamericana. Una explosión se registró en el peaje El Bordo, ubicado en el municipio de La Sierra, Cauca. A esta hora se cierra el paso en la carretera, mientras las autoridades verifican la zona. pic.twitter.com/Fnpuw3xUVt — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 12, 2026

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Cierre de la vía Panamericana tras el atentado

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de este corredor vial mientras se inspecciona el área y se descarta la presencia de más explosivos. La situación genera preocupación por las afectaciones que podría ocasionar en la movilidad de los viajeros.

La vía Panamericana es uno de los principales corredores de transporte del Cauca y conecta diferentes municipios del departamento con otras zonas del suroccidente colombiano. El ataque ocurre, además, durante un puente festivo, periodo en el que aumenta el tránsito de vehículos particulares y de transporte público por las carreteras de la región.



Se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre las consecuencias de la explosión, las posibles afectaciones a la infraestructura vial y las condiciones necesarias para restablecer el paso por este sector.

Este nuevo atentado se suma a una serie de hechos violentos registrados durante el fin de semana en el Cauca, donde se ha reportado una escalada de acciones atribuidas principalmente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'.