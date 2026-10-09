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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Frustran atentado con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca: criminales se habrían inmolado

Frustran atentado con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca: criminales se habrían inmolado

Los ocupantes del vehículo activaron los explosivos al detectar la presencia de las tropas en el sector de la Y de La Reina, en Patía. El Ejército adelanta inspecciones para descartar otras amenazas.

Frustran atentado con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca
Los integrantes del automotor serían de las disidencias.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un vehículo tipo taxi que transportaba material explosivo fue detectado por tropas del Ejército en la vía Panamericana, en el sector de la Y de La Reina, municipio de Patía, Cauca.

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Según información preliminar, los ocupantes del automotor son integrantes de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco'.

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El hecho se registró durante operaciones del Grupo de Caballería Liviano N.° 8, adscrito a la Brigada 29. De acuerdo con el reporte, cuando los criminales notaron la presencia de los uniformados, activaron los explosivos, por lo que a esta hora las tropas adelantan la inspección correspondiente para determinar si se inmolaron en el lugar de los hechos.

Frustran atentado con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca
Frustran atentado con ‘taxi bomba’ en la vía Panamericana, Cauca.
Foto: Suministrada

La situación encendió nuevamente las alertas por el uso del material explosivo para atacar este corredor vial, fundamental para la conexión entre el suroccidente colombiano y el resto del país. El Ejército señaló que la reacción de las tropas impidió que los elementos explosivos fueran trasladados y utilizados contra la infraestructura vial o la población civil.

Tras la activación de los explosivos, unidades especializadas iniciaron inspecciones y registros en el área para establecer las características del material y descartar la presencia de otros artefactos explosivos improvisados.

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Las operaciones militares continúan en el sector para reforzar la seguridad sobre la vía Panamericana. Hasta el momento, el Ejército no ha informado sobre capturas, personas heridas ni afectaciones concretas a la movilidad como consecuencia de este hecho.

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