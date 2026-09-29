Ataque con explosivos desde drones obliga a cerrar la vía Panamericana entre Cali y Popayán

La vía Panamericana permanece cerrada entre Cali y Popayán debido a un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la fuerza pública. El hecho se registra en el sector de Tunía, Cauca, donde las autoridades mantienen un operativo.

De acuerdo con el reporte, el ataque estaría dirigido contra un puesto de vigilancia de la Policía ubicado sobre la carretera Panamericana, en inmediaciones de un antiguo peaje que actualmente no funciona.

La ofensiva es atribuida inicialmente a disidencias de las Farc bajo el mando de 'Iván Mordisco'. Mientras continúa la respuesta de la fuerza pública, permanece restringido el tránsito de vehículos por este importante corredor vial del suroccidente del país.

¿Qué pasa con la vía Panamericana entre Cali y Popayán?

Por cuenta del ataque, no hay paso de vehículos entre Santander de Quilichao y Popayán. Algunas personas que necesitan movilizarse hacia el sur o el centro del país están siendo desviadas por vías alternas de municipios cercanos.



Las autoridades mantienen la recomendación de evitar el tramo afectado mientras se controla la situación. La vía Panamericana es uno de los principales corredores para la movilidad entre el norte del Cauca, Cali y Popayán.

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Hasta el momento del reporte no se habían confirmado personas heridas ni víctimas mortales por el ataque con explosivos contra la fuerza pública. La situación continuaba en desarrollo en el sector de Tunía.