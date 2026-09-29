Cali entregará hasta $20 millones en activos productivos a negocios afectados por el terremoto

A días de cumplirse el segundo mes del terremoto que sacudió principalmente el suroccidente de Colombia, la Cámara de Comercio de Cali, la Alcaldía y la Fundación WWB anunciaron un fondo de reactivación económica para apoyar a los negocios afectados por el terremoto que golpeó a la ciudad. La estrategia contempla recursos por $10.300 millones.

En diálogo con Mañanas Blu, de Blu Radio, María del Mar Palaú, presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, explicó que la primera fase estará dirigida a los empresarios que presentan los mayores niveles de afectación y que actualmente no pueden operar.

Según Palaú, en el censo realizado por la Cámara de Comercio de Cali fueron identificadas 7.200 empresas con algún nivel de afectación, entre casos leves, directos, indirectos y graves. De ese total, unos 1.200 negocios presentan una situación crítica.

“Particularmente, queremos hablar de los 1.200 empresarios que están gravemente afectados, es decir, con una afectación crítica y sin ningún tipo de posibilidad de generar operación económica en este momento”, explicó la dirigente gremial.



Para determinar cuáles negocios requieren atención prioritaria, la Cámara de Comercio de Cali cruzó información del censo con datos de las unidades de gestión del riesgo y utilizó imágenes, videos y reportes sobre las condiciones de los establecimientos.

Palaú señaló que los 1.200 empresarios priorizados ya fueron identificados y presentan daños que hacen inviable su operación. “Sus establecimientos de comercio quedaron totalmente afectados, colapsados o inviables para operar al 100 %”, indicó.

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¿Cuánto dinero recibirán los negocios afectados?

La primera fase contempla la entrega de capital productivo condonable, es decir, recursos que no serán otorgados como créditos, sino destinados a la adquisición de activos fijos necesarios para recuperar la operación de los negocios.

“Vamos a entregar hasta $20 millones, en lo que llamamos reactivación y recuperación intensiva y de empleo. Los apoyos pueden ir desde $5 millones hasta $20 millones”, explicó la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali.

Estos recursos estarán destinados principalmente a la compra de activos productivos, con el objetivo de que los empresarios puedan retomar sus actividades en el corto plazo. La meta planteada por la Cámara es que la reactivación pueda comenzar durante los próximos 30 días.

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La dirigente gremial también explicó que algunos de los beneficiarios no cuentan actualmente con registro en las cámaras de comercio, pero igualmente requieren apoyo para recuperar sus ingresos y conservar los puestos de trabajo.

“Algunos de estos 1.200 empresarios no son empresas registradas en las cámaras de comercio, pero necesitan apoyo (...) para no perder los empleos y, sobre todo, para no perder sus ingresos”, afirmó Palaú.

Los apoyos llegarán directamente a los empresarios

La Cámara de Comercio de Cali aseguró que los beneficiarios no tendrán que desplazarse para iniciar el proceso. La entidad utilizará los canales de comunicación que ya tiene con los empresarios para contactarlos directamente.

“Les vamos a entregar la solución directamente por WhatsApp; es decir, no les vamos a pedir que nos busquen”, manifestó Palaú durante la entrevista con Mañanas Blu.

La entrega de los activos productivos contará además con el acompañamiento de la Fundación WWB, entidad con la que la Cámara de Comercio de Cali estableció una alianza para implementar esta estrategia de recuperación empresarial.

¿Qué negocios recibirán los recursos?

Entre los sectores identificados como más afectados aparecen establecimientos de gastronomía, farmacias, tiendas de barrio, misceláneos y otros pequeños comercios que operaban en algunas de las zonas con mayores impactos.

Palaú mencionó sectores como Nueva Tequendama y Alameda, donde, según explicó, se concentran establecimientos que registraron afectaciones importantes y que requieren atención prioritaria para volver a funcionar.

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“Estamos justamente en sectores críticos, con empresas críticas que tienen entre uno y 10 empleados y que necesitamos atender de forma urgente”, sostuvo la presidenta de la Cámara de Comercio de Cali.

También habrá créditos blandos para otros empresarios

Además del capital productivo condonable para los negocios con afectación crítica, la Cámara de Comercio de Cali anunció una segunda estrategia dirigida a empresarios que sí tienen capacidad para acceder a financiación.

La entidad trabaja con Bancóldex en una línea de crédito con tasa compensada, periodos de gracia y plazos más amplios. Esta alternativa podría beneficiar a entre 2.000 y 2.500 empresarios adicionales.

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“Necesitan tasas muy blandas, periodos de gracia y plazos más largos para volver a producir inventario y reactivar sus negocios”, explicó Palaú.