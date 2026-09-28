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Tribunal reduce pena a Ricci por feminicidio de Luz Mery Tristán; también retiró el porte de armas

El Tribunal Superior de Cali modificó la condena contra Andrés Ricci, retiró el delito de porte de armas y estableció una pena de 41 años y 5 meses por el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán.

Bajan pena a condenado por feminicidio de Luz Mery Tristán
Fiscalía General de la Nación
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

El Tribunal Superior de Cali modificó la condena contra Andrés Gustavo Ricci García, responsable del feminicidio agravado de la excampeona mundial de patinaje Luz Mery Tristán, y fijó la pena en 41 años y cinco meses de prisión. La decisión se tomó luego de que la Sala Penal excluyera de la condena el delito relacionado con el porte de armas de fuego, al establecer que Ricci García contaba con el permiso correspondiente.

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El Tribunal, confirmó la responsabilidad de Ricci García por el feminicidio agravado de la deportista, ocurrido entre el 4 y el 5 de agosto de 2023, en una vivienda ubicada en la comuna 19 de Cali, sobre la vía que conduce al cerro de Cristo Rey. De acuerdo con la Fiscalía, durante la investigación se logró establecer que Luz Mery Tristán fue sometida por su pareja a un ciclo de violencia física, verbal y psicológica, antes de ser asesinada con un arma de fuego.

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"Ricci García atacó física, verbal y psicológicamente a su pareja, motivado por los celos, antes de causarle la muerte con un arma de fuego en su residencia, ubicada en la comuna 19, sobre la vía que conduce al cerro de Cristo Rey. Tras los hechos, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Cali llegaron a la vivienda, donde encontraron al hombre con un arma de fuego en la mano y el cuerpo de la víctima en una de las habitaciones", dice la Fiscalía en un comunicado.

La modificación de la sentencia se produjo porque el Tribunal acogió la solicitud que había presentado la Fiscalía durante los alegatos de conclusión de la primera instancia para excluir el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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"Al resolver la segunda instancia, el tribunal también acogió la solicitud de la Fiscalía en los alegatos de conclusión de la sentencia inicial, de excluir la condena por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, debido a que Ricci García contaba con el permiso correspondiente", puntualiza el documento.

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Con este cambio, la Sala Penal mantuvo la condena por feminicidio agravado y estableció una pena de 41 años y cinco meses de prisión. Además, confirmó la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años.

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