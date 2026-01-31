Hombre que acabó con la vida de Luz Mery Tristán revela detalles del momento del crimen: "Una nota"

Luz Mery Tristán, primera campeona mundial de patinaje que tuvo Colombia, es recordada como una de las figuras más influyentes en la historia del deporte nacional. Tras su retiro de la alta competencia, fundó una escuela de formación en Cali, desde donde impulsó a numerosos campeones nacionales y se consolidó como un referente deportivo y social en el país.

La exdeportista mantenía una relación sentimental con el empresario Andrés Gustavo Ricci, con quien proyectaba contraer matrimonio a finales de 2023. Los hechos que derivaron en su muerte ocurrieron la noche del 4 de agosto de ese año, en la vivienda que ambos compartían en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con la versión entregada por Ricci en el pódcast Más Allá del Silencio, de Rafael Poveda, ese día había consumido grandes cantidades de licor y sostuvo una discusión verbal con Tristán. Posteriormente, accionó un arma de fuego contra una de las puertas de la vivienda, detrás de la cual se encontraba la exdeportista.

Según su relato, al llegar de su oficina ingresó a la habitación principal y encontró a Luz Mery Tristán sentada en la cama, en un estado de alteración que describió como inusual. Afirmó que la situación escaló rápidamente y que, en medio de la tensión, tomó una pistola que se encontraba sobre la mesa de noche. Tristán, según indicó, se levantó y se dirigió con rapidez hacia otra habitación, donde se encerró antes de que se produjeran los disparos.



Ricci reconoció haber realizado varios disparos y aseguró no tener claridad sobre las razones que lo llevaron a hacerlo. Indicó que, tras los hechos, se fue a dormir y que al día siguiente continuó con su rutina, afirmando que no era consciente de lo ocurrido y que no ingresó a la habitación para verificar la situación.

Más tarde, al notar que no lograba comunicarse con Tristán, contactó a un amigo cercano y posteriormente solicitó que se avisara a su abogado y a las autoridades.

Durante el proceso judicial también se conoció la existencia de una nota escrita por Ricci, presentada como prueba en el juicio, donde pedía que los enterreran juntos, aunque él aseguró no recordar con exactitud su contenido ni el momento en que fue redactada.

Luz Mery Tristán falleció a causa de las heridas provocadas por los disparos. Ricci fue capturado cerca de 24 horas después y, tras el proceso judicial correspondiente, fue condenado en primera instancia a más de 45 años de prisión por el delito de feminicidio agravado.

