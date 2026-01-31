En vivo
Blu Radio  / Sociedad  / Hombre que acabó con la vida de Luz Mery Tristán revela detalles del momento del crimen: "Una nota"

Hombre que acabó con la vida de Luz Mery Tristán revela detalles del momento del crimen: "Una nota"

De acuerdo con la versión de Andrés Gustavo Ricci, asesino de Luz Mery Tristán, ese día había consumido grandes cantidades de licor y sostuvo una discusión verbal con Tristán.

