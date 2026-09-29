Capturan a ‘Cortico’ y ‘Sonia’, investigados por extorsiones en Palmira y El Cerrito, Valle

Una operación entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía permitió ubicar en el departamento de Caldas a dos personas señaladas de integrar las redes de apoyo del frente ‘Adán Izquierdo’, estructura que, según las autoridades, tendría vínculos con las disidencias asociadas a alias ‘Iván Mordisco’.

Los detenidos fueron identificados con los alias de ‘Cortico’ y ‘Sonia’. El procedimiento se llevó a cabo en una finca del municipio de Villamaría, donde, de acuerdo con la investigación, ambos permanecían ocultos y utilizaban identidades que les permitían pasar desapercibidos.

“Alias ‘Cortico’, sería jefe de redes de apoyo de la ‘Adán Izquierdo’ y se ocultaba con su pareja en una finca del municipio de Villamaría. Él se hacía pasar por capataz y ella como enfermera, ambos son señalados de perfilar a comerciantes, campesinos, ganaderos y líderes sociales en zona rural de Palmira y El Cerrito para extorsionarlos”, dijo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

La investigación apunta a que la pareja estaría relacionada con labores de inteligencia y seguimiento a comerciantes, campesinos, ganaderos y líderes sociales de zonas rurales de Palmira y El Cerrito, quienes posteriormente serían objeto de presuntas extorsiones.



De acuerdo con el general Gabriel Majé, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, alias ‘Cortico’ también estaría implicado en el despojo de tierras y desplazamiento forzado, mientras ‘Sonia’ facilitaba el suministro de medicamentos, elementos de intendencia y otras capacidades logísticas requeridas por la estructura criminal”.

Durante el operativo fueron incautados cinco teléfonos celulares. Los dos capturados deberán responder por el delito de concierto para delinquir con fines de terrorismo, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.

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En una acción diferente, tropas del Ejército sostuvieron combates con integrantes del Frente 57 ‘Yaír Bermúdez’ en zona rural de Buga. El enfrentamiento dejó tres presuntos integrantes de esta estructura muertos. Entre ellos estaría alias ‘Norton’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla del frente y a quien atribuyen participación en delitos como secuestro extorsivo, homicidio y extorsión.