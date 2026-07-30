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Capturado presunto terrorista con 20 explosivos y un dron cerca de Palmira, Valle

La captura se dio en un operativo adelantado en la vía Pradera-Palmira, Valle. S etrata de un presunto integrante de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc.

El sujeto es integrante de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc.
Policía del Valle del Cauca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

La Policía capturó cerca de Palmira, Valle a un presunto terrorista en medio del dispositivo de seguridad que se instaló en la región para la posesión del presidente Abelardo de la Espriella en Cali, el próximo 7 de agosto. Tenía en su poder 20 artefactos explosivos y un dron.

En un operativo adelantado en la vía que comunica a Pradera con Palmira, Valle, la Policía capturó a un presunto integrante de la estructura Adán Izquierdo de las disidencias de las Farc.

El hombre, identificado como alias 'Miso', transportaba en un automóvil particular 20 artefactos explosivos y un dron acondicionado para ejecutar ataques terroristas.

Se investiga cuál sería el objetivo de un posible atentado con esos elementos incautados, a una semana de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cali.

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La general Sandra Rodríguez, comandante de la Policía Valle, reveló que el presunto delincuente intento evadir el operativo. “Se hace el pare a un vehículo, él no hizo caso a la orden. Allí se captura a alias 'Miso', quien desde hace 3 años era coordinador logístico de esa estructura criminal en esta zona del Valle”, dijo la oficial.

Palmira, Pradera, Jamundí, Yumbo, Candelaria y por su puesto Cali son las ciudades del Valle del Cauca que están siendo blindadas por la Fuerza Pública por la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República el próximo 7 de agosto, en la Universidad Santiago de Cali.

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