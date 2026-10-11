Ataque sicarial deja dos guardianes del Inpec heridos en Barranquilla

Dos dragoneantes del Inpec resultaron gravemente heridos en un ataque sicarial que sufrieron cuando regresaban a sus casas después de terminar su turno en la Penitenciaría El Bosque. El Ministerio de Justicia rechazó el atentado y anunció el refuerzo en las medidas de seguridad de los guardianes de los centros penitenciarios.

El hecho ocurrió cuando los dragoneantes del Inpec Daniel Steven Tapiero Alférez y Shirly Dallana Acosta Marroquín se transportaban en motocicleta, rumbo a sus domicilios.

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Según el reporte de las autoridades, las víctimas se movilizaban en plena vía pública del barrio San Martín, en el suroccidente de Barranquilla, cuando fueron abordadas por dos sujetos en moto, cuyo parrillero les disparó en repetidas ocasiones.

Fotografía del escudo oficial del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia). Tomada de redes sociales

Gravemente heridos, los dos dragoneantes fueron auxiliados por la comunidad y luego se logró su traslado a la Clínica San Ignacio. Preliminarmente se conoce que su estado de salud es estable.



Como explicó el Ministerio de Justicia en un comunicado, los dos funcionarios sufrieron el ataque cuando salían de su turno en la penitenciaría El Bosque donde estaban designados provisionalmente.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, rechazó el atentado contra los dos integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del establecimiento penitenciario El Bosque, en Barranquilla, así como las amenazas dirigidas contra el presidente de la República, Abelardo De La Espriella; el ministro Iván Cancino González; el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, y los hombres y mujeres que integran el personal penitenciario del país.

El ministro de Justicia y el director del Inpec expresan su solidaridad con la dragoneante Shirly Dallana Acosta Marroquín y el dragoneante Daniel Steven Tapiero Alférez, quienes resultaron heridos tras ser atacados cuando salían de su turno. Asimismo, manifiestan su respaldo a sus familias y compañeros, y mantienen especial atención a su evolución médica

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Los hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad de centros penitenciarios de Barranquilla.

Agregó el comunicado que ante esta situación se han reforzado las medidas preventivas de seguridad y autoprotección, en articulación con la Policía Nacional y las demás autoridades competentes, para salvaguardar la vida e integridad de quienes cumplen sus funciones al servicio del Estado.

El Gobierno nacional es enfático: las amenazas contra el presidente, el ministro, el director del Inpec y los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia no doblegarán la institucionalidad ni condicionarán las decisiones legítimas del Estado

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Hay que recordar que el pasado martes 6 de octubre aproximadamente a las 5 de la tarde, un sujeto que descendió como parrillero de una motocicleta disparó contra la fachada de la cárcel Modelo, ubicada en la Vía 40 con calle 54. Minutos antes el director del penal, David Fals, ingresaba a las instalaciones.

Dos días después un hecho similar se presentó en la Cárcel de Ternera, en Cartagena, cuando sujetos en moto dispararon contra una de las entradas y dejaron un panfleto intimidatorio.