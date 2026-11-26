La Universidad del Norte y Promigas inauguraron la Granja Solar Uninorte, la granja solar universitaria más grande de Colombia, con una inversión de $11.570 millones, que permitirá generar energía limpia para el campus y se convertirá en una plataforma de investigación y aprendizaje para estudiantes, docentes e investigadores.

Con 3,12 MWp de potencia instalada en 28.500 m², la granja está conformada por 5.427 módulos solares bifaciales de 575 Wp, capaces de captar la radiación por ambas caras.

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Resultados esperados para su primer año de operación

La Granja Solar Uninorte generará alrededor de 4.493 MWh de energía y podría evitar la emisión de cerca de 988 toneladas de CO₂ equivalente. Con este proyecto, el campus de la Universidad del Norte se consolida como un referente nacional en generación solar aplicada a la educación y la investigación.



“Esta granja demuestra cómo la transición energética se hace realidad cuando unimos conocimiento, innovación y soluciones concretas. Hoy entregamos a Uninorte energía limpia, confiable y eficiente, pero también una herramienta que permitirá a estudiantes e investigadores comprender, con datos reales, el enorme potencial de la energía solar en el Caribe”, afirmó Diego Pérez, vicepresidente de Soluciones Energéticas de Promigas.

Por su parte, Adolfo Meisel, rector de la Universidad del Norte, señaló:

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“La Granja Solar representa un avance muy importante en nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Nos llena de orgullo contar con la granja solar universitaria más grande del país, una evidencia de como el conocimiento, el trabajo conjunto con la empresa y la visión de futuro se traducen en beneficios concretos para la comunidad".