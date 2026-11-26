Una solicitud formal realizó la Alcaldía de Soledad a la Aerocivil para que intervenga cuanto antes la señalización institucional recién instalada en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz en medio de las obras de modernización que está adelantando el Distrito de Barranquilla, tras asumir la operación del lado tierra de la terminal aérea.

La petición se da por los nuevos avisos que identifican al aeropuerto Cortissoz como parte de Barranquilla y que, en términos de la Alcaldía de Soledad, omite que sus instalaciones se encuentran ubicadas en jurisdicción del municipio vecino.

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Los avisos que están ubicados en la zona por donde ingresan los vehículos a la terminal aérea dicen: “Bienvenidos a Barranquilla, una ciudad a otro nivel”, frase que ha causado toda esta polémica.

Según el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Bernardo Pardo, la solicitud busca que se corrija esta situación y se garantice el reconocimiento de la jurisdicción territorial de Soledad en uno de los escenarios estratégicos para el desarrollo económico, comercial y logístico del Atlántico.



"Hemos recibido mucha inconformidad de la comunidad soledeña, del Consejo Municipal, donde han manifestado que el territorio soledeño debe respetarse (...) porque esta publicidad está en predio del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, que presta los servicios a toda el área metropolitana de Barranquilla y del Atlántico, pero geográficamente está en territorio soledeño", expresó Pardo.

Entre las principales peticiones elevadas al director general de la Aerocivil, Arnaud François Gerard, se encuentra la realización de una inspección técnica y administrativa en el aeropuerto, para verificar la existencia, ubicación, dimensiones y responsables de la instalación de los avisos.

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Asimismo, la Administración municipal solicitó ordenar al operador aeroportuario o a la entidad responsable el retiro inmediato de estas piezas o su corrección integral, de manera que los avisos de bienvenida y orientación geográfica informen expresamente a los pasajeros nacionales e internacionales que el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz está ubicado en Soledad, Atlántico.

Otro de los requerimientos consiste en que la Aerocivil informe si autorizó la instalación de dichos elementos visuales y entregue los soportes administrativos, técnicos o contractuales que respaldaron su ubicación.

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También pidió identificar a los funcionarios o dependencias que ordenaron su instalación y precisar si se tramitaron los registros y permisos correspondientes ante las autoridades municipales, es decir, el Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (EDUMAS), la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hacienda municipal.