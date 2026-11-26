Daniel Díaz Acevedo fue uno de los hombres que salió esposado del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, después del operativo policial que permitió poner fin a una toma de rehenes que se prolongó durante cerca de 17 horas.

Su imagen, con camiseta verde y bajo custodia de las autoridades, llamó la atención porque inicialmente fue confundido con uno de los responsables del secuestro, pese a que era una de las víctimas que permanecían dentro del establecimiento.

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En entrevista con Mañanas Blu, el ingeniero industrial, oriundo de Medellín, relató cómo terminó señalado durante el procedimiento y explicó las circunstancias que pudieron provocar la confusión. Según contó, durante el cautiverio los delincuentes lo obligaban a desplazarse por diferentes zonas del almacén para llevar comida, bebidas y otros productos a las personas retenidas. Esta situación, considera, pudo hacer pensar a las autoridades que tenía mayor libertad de movimiento porque pertenecía al grupo de secuestradores.

El momento más incómodo ocurrió cuando el presidente Abelardo De La Espriella llegó al establecimiento y lo señaló directamente. Díaz Acevedo recordó que el mandatario le preguntó de dónde era y, al responder que de Medellín, le manifestó que también estaba implicado porque lo había visto en las cámaras de seguridad. Ante la acusación, el hombre se levantó y respondió: "Oigan a este, yo no tengo nada que ver acá".



Sin embargo, su intervención fue interrumpida por uniformados que le ordenaron mantener la cabeza agachada y le indicaron que no tenía autorización para hablar. Posteriormente, según su relato, el presidente se ubicó detrás del grupo de personas que permanecían bajo custodia y les dijo: "En todo caso, bienvenidos a Patria Milagro".

¿Por qué confundieron al rehén con uno de los secuestradores?

Díaz Acevedo considera que la confusión pudo originarse por la dinámica que los delincuentes impusieron durante el cautiverio. Según explicó, él y otras dos personas —un instructor de gimnasio y un trabajador del Éxito— tenían cierta libertad de movimiento dentro del establecimiento.

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Los secuestradores los utilizaban para llevar comida, bebidas y otros productos a los rehenes que permanecían en diferentes zonas del almacén. Incluso, les pedían buscar botellas de whisky y atender sus solicitudes.

Nos ponían a estar caminando, a llevar cosas a los rehenes que estaban en la parte del comedor y a los rehenes que estaban en la parte de atrás explicó Díaz Acevedo

El ingeniero cree que esa situación pudo generar una interpretación equivocada entre las autoridades que vigilaban el establecimiento mediante drones y cámaras de seguridad. Según su hipótesis, los delincuentes los mantenían en constante movimiento para que desde el exterior pareciera que tenían mayor libertad que los demás retenidos.

Nosotros nos podíamos mover entre comillas libremente para llevar cosas, llevar, traer, llevarles a ellos

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También mencionó que su acento paisa pudo alimentar las sospechas, pues otros dos hombres que posteriormente fueron capturados eran oriundos de Medellín. No obstante, aseguró que no sabía si su procedencia había influido directamente en los señalamientos.

Las pruebas con las que demostró que era una víctima

Pese a las acusaciones, Daniel aseguró que tenía la tranquilidad de saber que podía demostrar su inocencia. Por eso, insistió en que le realizaran los mismos procedimientos de identificación que a los demás retenidos.

"Yo no me voy a ir de acá sin que me tomen las huellas. Ni me voy a dejar llevar", recordó que les manifestó a los uniformados mientras permanecía esposado.

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Un policía del Gaula escuchó su petición y gestionó la toma de sus huellas dactilares. El resultado permitió establecer que no tenía antecedentes. Además, entregó su celular personal para que los uniformados revisaran sus documentos, fotografías y contactos.

Pero tenía otra prueba. Antes de salir del almacén había escondido su teléfono corporativo debajo de una mesa, pues consideraba que ese dispositivo podía ayudar a demostrar su actividad laboral. Cuando les informó a los policías sobre su ubicación, estos lo acompañaron hasta el lugar y encontraron el equipo.

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Allí revisaron la información y verificaron su vínculo con una empresa en la que trabaja como comercial y desde la cual viaja frecuentemente a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

"Si salgo culpable o si tengo algún antecedente, hagan lo que quieran conmigo, pero si soy inocente o no tengo antecedentes, permítanme defenderme", fue el planteamiento que, según relató, les hizo a los policías.

Finalmente, después de las verificaciones, dejó de estar esposado y fue trasladado junto con los demás rehenes a una estación de Policía para rendir declaración. Su libertad llegó aproximadamente a las 6:30 de la mañana.

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Una vez terminó el procedimiento, pudo comunicarse con su familia y con su jefe en Medellín, quien le consiguió un tiquete para regresar a su ciudad.

¿Qué contó sobre las horas de cautiverio?

Durante la entrevista, Díaz Acevedo también entregó detalles sobre el comportamiento de los secuestradores. Según su testimonio, los hombres consumieron whisky dentro del almacén e incluso ofrecieron bebidas a las personas que tenían bajo su poder.

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Contó que los delincuentes llegaron a pedir varias botellas de whisky Johnnie Walker y que, mientras bebían, invitaban a los rehenes a participar. "La cosa no es con ustedes, sino con el Éxito. Nosotros vinimos fue por la plata del Éxito. Nosotros no robamos a los pobres", recordó que les decían.

Aunque en algunos momentos las actitudes de los secuestradores le parecieron extrañas, aseguró que el miedo impedía que los retenidos reaccionaran. Incluso, contó que llegó a pensar en enfrentarlos cuando notó que uno de ellos se encontraba solo, pero sus compañeros prefirieron permanecer quietos para evitar poner en riesgo sus vidas.

Finalmente, tras recuperar su libertad, pudo regresar a Medellín y reencontrarse con su familia. Su testimonio permitió conocer otra perspectiva de lo ocurrido durante la toma del Éxito y, especialmente, cómo un hombre que había sido víctima del secuestro terminó teniendo que demostrar su inocencia ante las autoridades.