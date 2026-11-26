Daniel Díaz Acevedo, el hombre de camiseta verde que salió esposado del almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, y a quien el presidente Abelardo De La Espriella señaló como uno de los implicados en la toma de rehenes, relató en entrevista con Mañanas Blu cómo logró demostrar que era una víctima más del secuestro. Según su versión, la confusión se originó porque los captores lo obligaron a moverse constantemente dentro del supermercado para llevar comida y licor a los demás retenidos.

Díaz, de Medellín, es ingeniero industrial y trabaja en el área comercial de la empresa Remotec. Viaja aproximadamente cada 20 días a la región Caribe, a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y suele hospedarse en un hotel ubicado a dos cuadras del almacén. Por eso se encontraba en el lugar cuando ocurrieron los hechos.

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Por qué el presidente confundió a un rehén con un secuestrador

El ingeniero explicó que él y otras dos personas, un instructor de gimnasio y un empleado del Éxito, fueron usados por los secuestradores como una especie de meseros. Lo dijo así: "Nos ponían a estar caminando, a llevar cosas a los rehenes que estaban en la parte del comedor y a los rehenes que estaban en la parte de atrás".

Díaz considera que esa dinámica fue deliberada. "Yo siento que eso fue también una estrategia para que nosotros nos vieran por medio de los drones", afirmó. Añadió que los captores casi no se dejaban ver frente a las vidrieras, mientras que a los rehenes sí los mantenían en movimiento: "Quizás eso pudo haber generado una confusión a las autoridades que estaban afuera".



También contó que el hombre que dirigía la toma siempre quería tenerlo cerca, con una intención clara: "Nosotros estábamos era de carnada porque llegaba el caso de que entraran a la fuerza a nosotros o entraran a disparar a nosotros".

Sobre si el hombre abatido en el operativo era el mismo que vio de cerca, Díaz fue prudente. Dijo que en un momento lo vio sin máscara, de reojo, y solo alcanzó a notar que tenía la nariz grande, por lo que no se atrevería a asegurarlo. Sí recordó que vestía completamente de negro. El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, confirmó que Muñetón Zapata, señalado como presunto responsable de la toma y único abatido durante el rescate, no registraba antecedentes, según informó Blu Radio.

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El momento en que De La Espriella lo señaló

Tras el operativo, el presidente lo encaró directamente. Díaz lo relató de esta manera: "Él me señaló puntualmente a mí, me dijo de dónde eres, y yo le dije yo soy de Medellín. Me dijo, usted también está implicado porque yo te vi en las cámaras".

El rehén se levantó para negarlo, pero le ordenaron bajar la cabeza y le dijeron que no tenía derecho a hablar. "Yo le dije oigan a este, yo no tengo nada que ver acá", recordó. Luego, el mandatario se ubicó detrás del grupo y les dio la bienvenida a la "patria milagro".

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Lejos de aclararse, la situación empeoró. "Después de eso ya las miradas se van centrando como en mí", aseguró. Según su relato, otro uniformado que coordinaba el procedimiento afirmó que él también estaba involucrado por ser paisa. Díaz contó que en ese momento se preguntó si lo estaban culpando por su origen. Además, señaló que los demás rehenes identificaron que los captores tenían acento paisa y que, hasta donde él tiene entendido, los capturados también son de Antioquia. Blu Radio difundió el momento en que el presidente encaró a los dos secuestradores capturados; sus identidades se conocen en esta nota.

Las huellas y los dos celulares que probaron su inocencia

Díaz insistió desde el primer momento en que lo trataran como a los demás retenidos. "Yo necesito que me tomen las huellas como se lo están haciendo a los demás. Yo no me voy a ir de acá sin que me tomen las huellas", relató.

Su tranquilidad, explicó, venía de las pruebas que había preparado mientras estaba retenido: "Yo tenía la conciencia tranquila porque yo sabía y tenía pruebas de quién era en realidad yo". Antes de salir, escondió el celular del trabajo debajo de una mesa como garantía para comprobar su empleo. Su teléfono personal, donde guardaba la cédula y sus datos, lo llevaba oculto en la ropa interior.

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Cuando un policía del Gaula que estaba detrás de él se acercó, le entregó el teléfono y la contraseña. "Si salgo culpable o si tengo algún antecedente, hagan lo que quieran conmigo, pero si soy inocente o no tengo antecedentes, permítanme defender", le dijo. Le tomaron las huellas y el resultado fue que estaba limpio. Luego lo acompañaron hasta la mesa donde había escondido el celular de trabajo, que seguía allí, y verificaron la información.

Al agente del Gaula y al funcionario de la Sijín que revisaron sus pertenencias los describió como "unos ángeles". Mientras revisaban su maleta, su madre lo llamó y los uniformados le permitieron contestar para tranquilizarla.

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Licor, música y armas que no parecían profesionales

El relato de Díaz también describe el ambiente dentro del supermercado durante el secuestro en el Éxito de Cartagena. Según contó, los captores repetían que el problema no era con los rehenes: "La cosa no es con ustedes, sino con el Éxito".

Uno de los empleados fue enviado a buscar whisky, que estaba bajo llave. "Sacan como unas 5 botellas aproximadamente de ese licor y pues las 5 se las toman", relató. Algunos rehenes bebieron por miedo. El instructor de gimnasio, según Díaz, le dijo: "Yo no estoy acostumbrado a tomar, pero yo voy a hacer lo que él me diga porque yo quiero salir de acá".

Díaz reconoció que pensó en reducir a los captores, especialmente cuando notó que el cabecilla se había quedado solo, pero sus compañeros le pidieron quedarse quietos. Poco después ingresó la Policía.

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Aunque al principio los secuestradores parecían profesionales, Díaz empezó a dudarlo: vio a uno que no lograba desatrancar su escopeta y notó que un disparo al techo no dejó ningún orificio. Tras la toma se informó que fueron halladas armas traumáticas y artefactos simulados. Antes del rescate, el presidente envió un mensaje a los captores para que se entregaran.

Díaz quedó en libertad hacia las 6:30 de la mañana, después de rendir declaración. Fue el primero en hacerlo, y aseguró que el trato de las autoridades en la estación fue muy bueno. Su caso se suma al de otro rehén, Carlos Tapia, también confundido con uno de los secuestradores.