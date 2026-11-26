Carlos Tapia, un cartagenero de 35 años, relató a Blu Radio cómo vivió la toma de rehenes en el Éxito de Cartagena, ocurrida en el almacén de La Castellana entre la mañana del martes 24 y la madrugada del miércoles 25 de noviembre. Tapia es uno de los hombres que aparecen en las primeras imágenes tras el operativo, bajando esposado por las escaleras del establecimiento custodiado por la fuerza pública, un video que circuló en redes sociales y llevó a que algunos usuarios lo señalaran, sin fundamento, como integrante de la banda.

Su testimonio se suma a los de otras víctimas de un hecho que terminó, según confirmó el presidente Abelardo de la Espriella, con el rescate de todos los secuestrados y un delincuente dado de baja.

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“Pensé que era un simple robo”: así empezó la toma de rehenes para Carlos Tapia

Tapia contó que ese martes cambió su rutina. Habitualmente entrena al mediodía, pero decidió ir al gimnasio en la mañana y, al terminar, subió al Éxito a comprar el desayuno. Cuando se dirigía a la sección de panadería, vio a dos hombres encapuchados de negro que llevaban como rehén al encargado de la seguridad del almacén, a quien reconoció por su suéter rojo. Los sujetos tenían en el pecho un letrero que decía “policía”.

“Me pareció raro porque la policía no viste de esa manera, pero como ellos me vieron de frente y no me dijeron nada en ese momento, supuse que no era nada malo”, relató.



La situación cambió minutos después. “Cuando ya me dirijo a la salida, ahí sí me los encuentro nuevamente de frente y me dicen que me tire al piso. Y ahí sí empieza todo”, dijo.

Al principio, Tapia creyó que se trataba de un atraco. “En su momento me quitaron el celular y pienso que bueno, se llevan el celular y todo acaba”, recordó.

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Cinco horas frente a una puerta con presuntos explosivos

El cartagenero explicó que permaneció cerca de una hora tendido en el suelo, mientras veía pasar a otras personas amarradas y observaba cómo los captores cubrían las ventanas con cartulinas. Luego, lo trasladaron a otro punto del almacén.

“Me llevan a otro lugar donde permanezco sentado al frente de una puerta que tenía al parecer unas dinamitas. Ahí permanezco 5 horas y ya veo que no era un simple robo, sino que ya era un secuestro”, afirmó.

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Durante ese tiempo, según su relato, se preguntaba qué estaba pasando y por qué la Policía tardaba en entrar. Después fue llevado a la zona de comidas, donde estaba reunido el resto de los rehenes, y allí supo que la Policía y los equipos de rescate estaban afuera.

En la parte final de la noche, Tapia fue ubicado junto al hombre que, según su versión, era el líder de los delincuentes. “Ahí pues me tiro al suelo cuando ya escucho las detonaciones y se produce el enfrentamiento con el delincuente”, narró.

Por qué salió esposado del Éxito de Cartagena

Tapia confirmó que salió esposado del almacén y explicó que se trató de un procedimiento aplicado por la fuerza pública a quienes estaban dentro: “Ellos decían que el protocolo era que debía permanecer boca abajo con las manos en la cabeza y que todos éramos sospechosos en ese momento”.

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Según su relato, estaba cerca de la puerta y del delincuente abatido, por lo que fue de los primeros en salir junto a otro hombre que vestía camiseta verde, a quien no conocía antes del secuestro. Esa escena fue la que se difundió en redes sociales.

“Ahí es donde aprovechan las personas mal informando y decir que yo era parte de los secuestradores”, lamentó Tapia, quien aparece en las imágenes con una camiseta azul claro.

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El momento en que el presidente De la Espriella se acercó a los rehenes

Tras el operativo, circuló un video en el que el presidente Abelardo de la Espriella encara a los señalados de participar en la toma. Tapia, que estaba junto al hombre de camiseta verde, aseguró que el mandatario no lo confrontó directamente.

“Él no me encaró, él simplemente se acercó y dijo: ‘Bienvenidos a la patria milagro’. Y nosotros alzamos la cabeza y dijeron que mantuviéramos la cabeza mirando hacia el piso”, contó. Añadió que, en ese grupo, había uno de los delincuentes, y que no alcanzó a escuchar la respuesta a la pregunta del presidente.

Para Tapia, lo más importante es que salió bien de la toma de rehenes.

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Así terminó la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, hacia las 8:00 de la mañana del martes un grupo de hombres encapuchados llegó al parqueadero del centro comercial, sobre la avenida Pedro de Heredia, con el propósito de asaltar un vehículo transportador de valores. Al verse sorprendidos por la Policía, se atrincheraron en el supermercado y tomaron como rehenes a clientes y trabajadores.

Durante la jornada se conoció un comunicado atribuido a los criminales en el que aseguraban retener a 170 personas, cifra que no fue confirmada oficialmente. Al lugar llegaron las Fuerzas Especiales del Ejército y la emergencia obligó a suspender los aterrizajes en el aeropuerto Rafael Núñez.

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La toma terminó hacia la 1:30 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, tras más de 17 horas, con una operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Militares autorizada por el presidente. Según el balance conocido, 68 personas fueron rescatadas, un delincuente fue abatido y cuatro fueron capturados.

Más información sobre este caso en la sección de Cartagena y Grupo Éxito de Blu Radio.