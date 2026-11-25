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Noticias del día - Cartagena: rescatan a 68 personas tras toma de rehenes en almacén Éxito
La Fuerza Pública rescató a 68 personas que permanecían retenidas en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena. El operativo dejó un delincuente abatido y cuatro capturados. Además, un atentado contra la infraestructura eléctrica provocó apagones en cinco departamentos, mientras continúan los ataques armados en Cauca y Villavicencio. La jornada también estuvo marcada por decisiones disciplinarias en el Congreso, novedades internacionales y resultados de los cuadrangulares del fútbol colombiano.